Рада установила новые уровни ренты на радиочастоты — Finance.ua

Рада установила новые уровни ренты на радиочастоты Сегодня 20:30 — Казна и Политика

Рада установила новые уровни ренты на радиочастоты

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 10 423 о внесении изменений в НКУ по рентной плате за пользование радиочастотным спектром (радиочастотным ресурсом) Украины.

Об этом сообщил глава финансового Комитета ВР Даниил Гетманцев.

Законопроектом, в частности, предусматривается:

индексация рентной платы на 17% Отмечается, что это существенно не повлияет на услуги мобильных операторов;

применение понижающих коэффициентов до 1 сентября 2024 года;

отмена повышающих коэффициентов с момента прекращения или отмена военного положения;

дополнение плательщиков рентной платы субъектами хозяйствования, которым предоставлено право пользоваться радиочастотным ресурсом Украины на основании лицензии на пользование радиочастотным спектром и выписки из реестра присвоений радиочастот общих пользователей;

срок шесть месяцев, за которым контролирующие органы предоставляют соответствующим органам информацию о неуплате или уплате не в полном объеме рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины, заменить сроком на три месяца.

По словам депутата, принятие этого законопроекта позволит получить более 500 млн грн в бюджет, упростит администрирование контролирующими органами этого налога, обеспечит одинаковый подход ко всем плательщикам рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины.

Кроме того, законопроектом предусмотрены изменения в закон № 1089-ІХ, которыми авторы предлагают исключить нормы предоставления полномочий КМУ утверждать методику расчета ставок рентной платы за пользование радиочастотным спектром.

По мнению правительства, существующая система стимулирующих повышающих и понижающих коэффициентов к отдельным ставкам рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом существенно сложная для исчисления и проверки правильности уплаты рентной платы, что усложняет администрирование указанного налога. Потому возникала необходимость принятия законодательных изменений, которые позволят обеспечить одинаковый подход ко всем плательщикам рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины, а также упростит администрирование контролирующими органами этого налога.

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