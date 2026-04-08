Рада упростила взыскание долгов с украинцев Сегодня 09:03 — Казна и Политика

Единый реестр должников синхронизируют с другими госреестрами

Верховная Рада Украины 7 апреля поддержала евроинтеграционный законопроект № 14005, который вносит существенные изменения в порядок исполнения судебных решений и актов других органов. Документ направлен на внедрение современных цифровых инструментов в работу исполнительной службы, а также оптимизацию этапов и сроков проведения исполнительных действий.

Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

Масштабное обновление законодательной базы

Для реализации новых норм были внесены изменения в ряд основополагающих актов. В частности, трансформации претерпели Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Украины. Кроме того, коррективы внесены в законы, регулирующие дорожное движение, нотариат, банковскую деятельность, ипотеку, депозитарную систему, а также государственную регистрацию прав на недвижимость и бизнеса.

Изменения также затронули сферу рынков капитала и общеобязательного государственного социального страхования.

Что предполагает документ

Принятым законом, в частности, предусмотрено:

расширение функционала автоматизированной системы исполнительного производства по взаимодействию исполнителей с государственными органами, банками, другими финансовыми учреждениями, небанковскими поставщиками платежных услуг;

введение взаимодействия между Единым реестром должников и другими реестрами.



Ограничение на отчуждение имущества

Также предусмотрено, что в случае обращения лица за совершением действия по отчуждению и/или залогу имущества, принадлежащего должнику, наличие сведений о должнике в Едином реестре должников является основанием для отказа в совершении таких действий по имуществу должника, кроме случаев, предусмотренных законом.

В случае взыскания (уплаты) на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы, частного исполнителя средств, подлежащих взысканию при исполнении решения, автоматизированная система исполнительного производства формирует уведомление о погашении задолженности по исполнительному производству.

Такое сообщение является прямым основанием для:

исключение информации о лице из Единого реестра должников;

отмены ареста средств на банковских счетах и ​​электронных денег;

снятие отягощений с ценных бумаг, находящихся в электронной форме.

Народный депутат Игорь Фрис на своей странице в Facebook уточнил, что законом запрещается:

обращение взыскания на единое жилье военнослужащих во время военного положения и в течение года после его завершения;

обращать взыскания на единое жилье должника, если сумма долга не превышает 432 тысяч грн (50 минимальных заработных плат).



Закон также предусматривает снятие всех арестов за коммунальные долги на территориях боевых действий и временно оккупированных территориях.

