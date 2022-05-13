Рада упростила оформление документов для строительства временного жилья переселенцам — Finance.ua
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Рада упростила оформление документов для строительства временного жилья переселенцам

Сегодня 08:25Недвижимость
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Рада упростила оформление документов для строительства временного жилья переселенцамРада упростила оформление документов для строительства временного жилья переселенцам
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 7282, определяющий нормативные процедуры размещения временных сооружений для пострадавших от боевых действий украинцев.
Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.
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Этот законопроект был зарегистрирован в парламенте 13 апреля. Он устанавливает упрощенную процедуру строительства объектов, предназначенных для временного проживания переселенцев, а также порядок размещения производственных мощностей перемещенных предприятий.
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Документ также предусматривает усовершенствование процедуры обследования недвижимости, поврежденной в результате вооруженной агрессии россии, а также законодательные инициативы по восстановлению разрушенных российскими войсками населенных пунктов и территорий с помощью новых градостроительных программ.
По материалам: Діло
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