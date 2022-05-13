Рада упростила оформление документов для строительства временного жилья переселенцам — Finance.ua

Рада упростила оформление документов для строительства временного жилья переселенцам

Сегодня 08:25 — Недвижимость

Рада упростила оформление документов для строительства временного жилья переселенцам

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 7282, определяющий нормативные процедуры размещения временных сооружений для пострадавших от боевых действий украинцев.

Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

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Этот законопроект был зарегистрирован в парламенте 13 апреля. Он устанавливает упрощенную процедуру строительства объектов, предназначенных для временного проживания переселенцев, а также порядок размещения производственных мощностей перемещенных предприятий.

Документ также предусматривает усовершенствование процедуры обследования недвижимости, поврежденной в результате вооруженной агрессии россии, а также законодательные инициативы по восстановлению разрушенных российскими войсками населенных пунктов и территорий с помощью новых градостроительных программ.

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