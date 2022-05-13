Рада упростила оформление документов для строительства временного жилья переселенцам — Finance.ua

Этот законопроект был зарегистрирован в парламенте 13 апреля. Он устанавливает упрощенную процедуру строительства объектов, предназначенных для временного проживания переселенцев, а также порядок размещения производственных мощностей перемещенных предприятий.
Документ также предусматривает усовершенствование процедуры обследования недвижимости, поврежденной в результате вооруженной агрессии россии, а также законодательные инициативы по восстановлению разрушенных российскими войсками населенных пунктов и территорий с помощью новых градостроительных программ.