Рада, ТЦК и ОПК: Кабмин определил объекты, на которые не действуют отключения электроэнергии — Finance.ua

Рада, ТЦК и ОПК: Кабмин определил объекты, на которые не действуют отключения электроэнергии Сегодня 10:30

Рада, ТЦК и ОПК: Кабмин определил объекты, на которые не действуют отключения электроэнергии

Кабинет Министров Украины определил перечень критически важных объектов Украины, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение. Речь идет, в частности, о ТЦК и СП, Верховной Раде и предприятиях оборонного комплекса.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина.

Так, к перечню критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой, относятся:

объекты критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора системы жизнеобеспечения;

заведения здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности;

воинские части и территориальные центры комплектования и социальной поддержки (в том числе объекты, используемые для 9 территориальной общины в условиях военного положения);

предприятия оборонного комплекса Украины, в частности выполняющие мобилизационные задачи по созданию, производству, ремонту и поставке вооружения, боеприпасов, военной техники, специальных комплектующих изделий, а также предприятия железнодорожного транспорта;

предприятия, деятельность которых важна для обеспечения продовольственной, экономической и/или энергетической безопасности страны, предприятия с непрерывным циклом производства;

электронные коммуникационные сети;

органы государственной власти (Верховная Рада, Кабинет Министров, центральные органы исполнительной власти, правоохранительные органы (органы внутренних дел, прокуратуры, СБУ, объекты ГСЧС)).

Отмечается, что списки критически важных объектов готовятся и утверждаются областными и Киевской городской госадминистрациями.

Економічна Правда По материалам:

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