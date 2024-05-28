Рада, ТЦК и ОПК: Кабмин определил объекты, на которые не действуют отключения электроэнергии — Finance.ua
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Рада, ТЦК и ОПК: Кабмин определил объекты, на которые не действуют отключения электроэнергии

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Рада, ТЦК и ОПК: Кабмин определил объекты, на которые не действуют отключения электроэнергии
Рада, ТЦК и ОПК: Кабмин определил объекты, на которые не действуют отключения электроэнергии
Кабинет Министров Украины определил перечень критически важных объектов Украины, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение. Речь идет, в частности, о ТЦК и СП, Верховной Раде и предприятиях оборонного комплекса.
Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина.
Так, к перечню критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой, относятся:
  • объекты критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора системы жизнеобеспечения;
  • заведения здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности;
  • воинские части и территориальные центры комплектования и социальной поддержки (в том числе объекты, используемые для 9 территориальной общины в условиях военного положения);
  • предприятия оборонного комплекса Украины, в частности выполняющие мобилизационные задачи по созданию, производству, ремонту и поставке вооружения, боеприпасов, военной техники, специальных комплектующих изделий, а также предприятия железнодорожного транспорта;

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  • предприятия, деятельность которых важна для обеспечения продовольственной, экономической и/или энергетической безопасности страны, предприятия с непрерывным циклом производства;
  • электронные коммуникационные сети;
  • органы государственной власти (Верховная Рада, Кабинет Министров, центральные органы исполнительной власти, правоохранительные органы (органы внутренних дел, прокуратуры, СБУ, объекты ГСЧС)).
Отмечается, что списки критически важных объектов готовятся и утверждаются областными и Киевской городской госадминистрациями.
По материалам:
Економічна Правда
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