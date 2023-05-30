Рада создала следственную комиссию по расследованию "колл-центров" и "финансовых пирамид"
Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию возможной неправомерной деятельности, связанной с незаконными финансовыми операциями и мошенничеством «колл-центров» и «финансовых пирамид». Решение поддержали 276 депутатов.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в Украине не первый год наблюдаются неправомерные действия организаций, осуществляющих свою деятельность без разрешительных документов.
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В частности, тысячи украинцев, поддавшись на психологические приемы мошенников, лишились своих средств, а то и вовсе были вынуждены брать кредиты.
Таких случаев зафиксировано огромное количество, поэтому есть необходимость в осуществлении парламентского контроля и расследовании неправомерной деятельности, связанной с незаконными финансовыми операциями и мошенничеством «колл-центров», «финансовых пирамид», а также финансово-образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность без соответствующих разрешительных документов", — добавили авторы проекта.
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