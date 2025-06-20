Рада создала комиссию по расследованию коррупции в судах и полиции — Finance.ua

Рада создала комиссию по расследованию коррупции в судах и полиции Сегодня 09:44 — Казна и Политика

Рада создала комиссию по расследованию коррупции в судах и полиции

Верховная Рада поддержала проект постановления № 13377 о создании временной следственной комиссии (ВСК), расследующей возможные факты коррупции в украинских правоохранительных и судебных структурах.

Инициативу поддержали 257 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке к постановлению, в Украине длительное время сохраняется высокий уровень недоверия к правоохранительной и судебной системе из-за многочисленных случаев злоупотребления властью, конфликтов интересов и выборочного правосудия. На эти проблемы не раз обращали внимание и общественность, и журналисты, и международные партнеры.

Кто вошел в комиссию

Комиссию возглавил Сергей Власенко из партии «Батькивщина», его заместителем стал Максим Бужанский от «Слуги народа».

В состав ВСК вошли 13 депутатов.

Предусмотрено, что соответствующая временная следственная комиссия ВР будет действовать один год.

Задание комиссии

Временная следственная комиссия будет заниматься:

сбором и проверкой информации о возможных коррупционных действиях в прокуратуре, полиции, СБУ, ГБР, НАБУ и судах всех уровней;

оценкой эффективности борьбы с коррупцией и анализом системных проблем, способствующих безнаказанности;

изучением влияния заинтересованных лиц на процесс расследования коррупционных дел, связанных с политикой или бизнесом;

подготовкой законодательных предложений повышения прозрачности и независимости правоохранителей и судей;

привлечением к работе комиссии пострадавших, экспертов, журналистов и представителей общественности;

мониторинг выполнения реформ в сфере правосудия и антикоррупционной политики;

подготовкой отчета с изложением фактов, выводов и рекомендаций для рассмотрения Верховной Радой.

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