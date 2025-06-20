Рада создала комиссию по расследованию коррупции в судах и полиции — Finance.ua

Рада создала комиссию по расследованию коррупции в судах и полиции
Верховная Рада поддержала проект постановления № 13377 о создании временной следственной комиссии (ВСК), расследующей возможные факты коррупции в украинских правоохранительных и судебных структурах.
Об этом сообщили народный депутат из фракции «Голос» Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко из «Европейской солидарности».
Инициативу поддержали 257 народных депутатов.
Как отмечается в пояснительной записке к постановлению, в Украине длительное время сохраняется высокий уровень недоверия к правоохранительной и судебной системе из-за многочисленных случаев злоупотребления властью, конфликтов интересов и выборочного правосудия. На эти проблемы не раз обращали внимание и общественность, и журналисты, и международные партнеры.
Кто вошел в комиссию
Комиссию возглавил Сергей Власенко из партии «Батькивщина», его заместителем стал Максим Бужанский от «Слуги народа».
В состав ВСК вошли 13 депутатов.
Предусмотрено, что соответствующая временная следственная комиссия ВР будет действовать один год.
Задание комиссии
Временная следственная комиссия будет заниматься:
- сбором и проверкой информации о возможных коррупционных действиях в прокуратуре, полиции, СБУ, ГБР, НАБУ и судах всех уровней;
- оценкой эффективности борьбы с коррупцией и анализом системных проблем, способствующих безнаказанности;
- изучением влияния заинтересованных лиц на процесс расследования коррупционных дел, связанных с политикой или бизнесом;
- подготовкой законодательных предложений повышения прозрачности и независимости правоохранителей и судей;
- привлечением к работе комиссии пострадавших, экспертов, журналистов и представителей общественности;
- мониторинг выполнения реформ в сфере правосудия и антикоррупционной политики;
- подготовкой отчета с изложением фактов, выводов и рекомендаций для рассмотрения Верховной Радой.
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