Рада создала комиссию по расследованию коррупции в судах и полиции — Finance.ua
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Рада создала комиссию по расследованию коррупции в судах и полиции

Казна и Политика
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Рада создала комиссию по расследованию коррупции в судах и полиции
Рада создала комиссию по расследованию коррупции в судах и полиции
Верховная Рада поддержала проект постановления № 13377 о создании временной следственной комиссии (ВСК), расследующей возможные факты коррупции в украинских правоохранительных и судебных структурах.
Об этом сообщили народный депутат из фракции «Голос» Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко из «Европейской солидарности».
Инициативу поддержали 257 народных депутатов.
Как отмечается в пояснительной записке к постановлению, в Украине длительное время сохраняется высокий уровень недоверия к правоохранительной и судебной системе из-за многочисленных случаев злоупотребления властью, конфликтов интересов и выборочного правосудия. На эти проблемы не раз обращали внимание и общественность, и журналисты, и международные партнеры.

Кто вошел в комиссию

Комиссию возглавил Сергей Власенко из партии «Батькивщина», его заместителем стал Максим Бужанский от «Слуги народа».
В состав ВСК вошли 13 депутатов.
Предусмотрено, что соответствующая временная следственная комиссия ВР будет действовать один год.

Задание комиссии

Временная следственная комиссия будет заниматься:
  • сбором и проверкой информации о возможных коррупционных действиях в прокуратуре, полиции, СБУ, ГБР, НАБУ и судах всех уровней;
  • оценкой эффективности борьбы с коррупцией и анализом системных проблем, способствующих безнаказанности;
  • изучением влияния заинтересованных лиц на процесс расследования коррупционных дел, связанных с политикой или бизнесом;
  • подготовкой законодательных предложений повышения прозрачности и независимости правоохранителей и судей;
  • привлечением к работе комиссии пострадавших, экспертов, журналистов и представителей общественности;
  • мониторинг выполнения реформ в сфере правосудия и антикоррупционной политики;
  • подготовкой отчета с изложением фактов, выводов и рекомендаций для рассмотрения Верховной Радой.
По материалам:
Finance.ua
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