Рада согласилась на быстрое рассмотрение бюджета-2023 — Finance.ua

Рада согласилась на быстрое рассмотрение бюджета-2023
Верховная Рада проголосовала за сокращенную процедуру принятия бюджета на 2023 год.
Об этом в своем телеграм-канале написал первый заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
Следовательно, в ближайшие дни состоится представление бюджета, в первую неделю октября будет голосование за предложения депутатов (первое чтение), и в третью неделю октября состоится голосование финальной версии (второе чтение и в целом).
Напомним, Совет Европейского Союза 20 сентября официально принял решение срочно предоставить Украине 5 млрд евро дополнительной макрофинансовой помощи.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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