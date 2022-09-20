Рада согласилась на быстрое рассмотрение бюджета-2023 — Finance.ua

Рада согласилась на быстрое рассмотрение бюджета-2023 Сегодня 18:10 — Казна и Политика

Рада согласилась на быстрое рассмотрение бюджета-2023

Верховная Рада проголосовала за сокращенную процедуру принятия бюджета на 2023 год.

Об этом в своем телеграм-канале написал первый заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Следовательно, в ближайшие дни состоится представление бюджета, в первую неделю октября будет голосование за предложения депутатов (первое чтение), и в третью неделю октября состоится голосование финальной версии (второе чтение и в целом).

Напомним, Совет Европейского Союза 20 сентября официально принял решение срочно предоставить Украине 5 млрд евро дополнительной макрофинансовой помощи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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