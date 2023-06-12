Рада сделала невозможными манипуляции при покупке и продаже электроэнергии — Finance.ua

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Рада сделала невозможными манипуляции при покупке и продаже электроэнергии

Казна и Политика
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Рада сделала невозможными манипуляции при покупке и продаже электроэнергии
Рада сделала невозможными манипуляции при покупке и продаже электроэнергии
Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по предотвращению злоупотреблений на оптовых энергетических рынках».
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Телеграме.
«После 3-х часов поправок парламент принял во втором чтении законопроект № 5322 о предотвращении злоупотреблений на оптовых энергетических рынках (так называемый закон о REMIT). Это важный евроинтеграционный законопроект для энергетики», — написал парламентарий.
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Он добавил, что за принятие документа во втором чтении проголосовали 257 депутатов.
Согласно документу АО «Оператор рынка» становится администратором сбора и агрегации данных, предоставляемых участниками рынка для проведения регулятором мониторинга энергетических рынков.
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Закон имплементирует в Украине Регламент Е С № 1227/2011 о добродетели и прозрачности на оптовом энергетическом рынке (REMIT) — набор европейских правил и практик, направленный на предотвращение злоупотреблений на энергетическом рынке. Это создает предпосылки для стабильного функционирования энергетической системы Украины и ее синхронизации для объединения энергетических систем государств-членов ЕС ENTSO-E.
Документ предусматривает ответственность за манипуляции компаний, продающих и покупающих электрическую энергию на оптовом рынке (в частности, речь идет о манипулировании, торговле инсайдерской информацией, использовании преимуществ, связанных с монопольным положением и т. п.), в виде штрафов.
Методика определения злоупотреблений и штрафов будет приниматься регулятором после консультации с Энергетическим сообществом, и в первые два года штрафы будут налагаться после соответствующих консультаций.
Максимальный штраф за манипулирование — 460 млн грн; за нераскрытие информации — до 46 млн грн.
Закон продлевает действие технических условий и договоров pre-PPA на 1 год. Таким образом, инвесторы, которые в результате вторжения рф не смогли достроить проекты возобновляемой энергетики до конца 2022 года, смогут завершить работы в 2023 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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