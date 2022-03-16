Рада разрешила размещать государственные реестры за пределами Украины — Finance.ua

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Рада разрешила размещать государственные реестры за пределами Украины

Сегодня 13:00Казна и Политика
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Рада разрешила размещать государственные реестры за пределами Украины
15 марта Верховная Рада приняла более десяти важных инициатив на фоне войны. Среди них — законопроект о налоговых льготах № 7137-д и еще один не менее важный № 7152 о создании резервных копий государственных информационных ресурсов и защите информации в условиях действия военного положения.
В период действия правового режима военного положения в Украине и 6 месяцев после его прекращения или отмены, владельцы государственных информационных ресурсов могут заключать договоры по техническому администрированию соответствующих реестров с иностранными компаниями.
Законопроект предусматривает:
  • создание резервных копий государственных информационных ресурсов с соблюдением установленных для таких ресурсов требований по их защите, целостности, конфиденциальности и их размещению за пределами Украины;
  • возможность размещения информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных систем, публичных электронных реестров за пределами Украины.
К тому же, запрещается размещение систем и хранение резервных копий государственных информационных ресурсов и систем:
  • территории Украины, где органы государственной власти Украины временно не осуществляют свои полномочия,
  • территориях государств, признанных ВРУ государствами — агрессорами,
  • территориях государств, в отношении которых применены санкции,
  • территориях государств, входящих в таможенные и военные союзы с такими государствами.
Это позволит обеспечивать надлежащее функционирование информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных систем, публичных электронных реестров, владельцами которых являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и коммунальные предприятия, учреждения, организации, относящиеся к сфере их управления и защиты обрабатываемой с их помощью информации в условиях действия военного положения.
По материалам: ITC.ua
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