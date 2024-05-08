Рада разрешила мобилизацию осужденных — Finance.ua

Рада разрешила мобилизацию осужденных
Верховная Рада приняла в целом проект закона о мобилизации осужденных.
Об этом написал депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.
За принятие законопроекта № 11 079−1 в целом проголосовали 279.
Что предусматривает документ
Во время проведения мобилизации и/или действия военного положения к лицам, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы, судом может быть применено условно-досрочное увольнение для прохождения ими военной службы по контракту.
Это не касается лиц, совершивших умышленные убийства, насильников и педофилов. В ряды ВСУ не смогут вступить коррупционеры, совершившие преступления против основ национальной безопасности Украины, а также лица, занимавшие особо ответственное положение — в частности, депутаты и министры.
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В законопроекте также прописана процедура согласия осужденных, согласия командиров подразделений взять их, прохождение ВВК.
Кроме того, в новой статье 336−2 УК предусматривают, что уклонение от прохождения военной службы по контракту лицом, которое во время проведения мобилизации и действия военного положения освобождено условно-досрочно для прохождения военной службы, — наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Если такое лицо совершит во время службы в ВСУ новое преступление, ему к наказанию, назначенному по новому приговору, присоединят неотбытую часть наказания по предыдущему приговору.
«Заключенные за нетяжкие статьи должны получить право на защиту своей родины. Надо дать возможность осужденным воевать, если они хотят», — добавил народный депутат Алексей Гончаренко.
Как добавила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, для тех, кто потенциально может быть мобилизован, действует одинаковое условие — до истечения срока их наказания должно остаться не больше трех лет.
Заключенные, которым осталось находиться в тюрьмах дольше и тем более пожизненно осужденным, будут отказывать сразу без права пересмотра.
Алгоритм мобилизации осужденных и условия их службы в ВСУ
Осужденные могут вступить в ряды ВСУ только по собственному желанию и по решению суда.
Сначала кандидат на УДО подает соответствующее заявление, а учреждение исполнения наказаний организует ему прохождение первичного медицинского осмотра в учреждениях здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.
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Если первичный медосмотр пройден успешно, заявление осужденного предварительно рассматривается учреждением исполнения наказаний с обязательным участием представителя ТЦК, а также представителя воинской части, где осужденный планирует проходить военную службу по контракту.
Следующим этапом попадания осужденного в ряды ВСУ будет суд, поскольку именно он выносит решение об УДО.
Постановление суда и судебное решение об условно-досрочном освобождении лица или об отказе в нем безотлагательно, но не позднее 24 часов после провозглашения направляется в соответствующий ТЦК, а также в орган или учреждение исполнения наказаний.
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Если решение суда положительное, лицо должно заключить контракт о поступлении на военную службу в Вооруженные силы Украины на должности рядового, сержантского и старшинского состава, а также офицерского состава, в соответствии с воинским званием, по которым оно состоит на военном учете.
Что будет с осужденными после военной службы
Контракт таких военнослужащих прекращается на следующих условиях:
- по состоянию здоровья, то есть на основании заключения (военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета или о непригодности к военной службе с пересмотром через 6−12 месяцев;
- если такой военнослужащий совершил новое преступление и был за него осужден в виде нового лишения свободы;
- в связи с окончанием особого периода или оглашением решения о демобилизации.
Военнослужащим из числа лиц, условно-досрочно освобожденных для службы в ВСУ, ежегодный отпуск не будут предоставлять, но на основании заключения военно-врачебной комиссии может быть отпуск для лечения после ранения, контузии, травмы или увечья. Однако он предоставляется исключительно по месту нахождения военнослужащего в учреждениях здравоохранения.
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