Кому из военных предусмотрены «подъемные» выплаты — Finance.ua

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Кому из военных предусмотрены «подъемные» выплаты

Личные финансы
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Кому из военных предусмотрены «подъемные» выплаты
Кому из военных предусмотрены «подъемные» выплаты
В Министерстве обороны Украины напоминают, что ряд военных могут претендовать на дополнительную финансовую помощь — «подъемные».
Кто может получить «подъемные?» Претендовать на помощь могут военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту, кадровую службу, военную службу по призыву (последнее касается только офицерского состава).
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Данная денежная помощь предоставляется защитникам, которые переезжают на новое место военной службы в связи с назначением, зачислением на обучение в военные учебные заведения или учебные центры, срок которого составляет шесть месяцев и более. Такие выплаты также предусмотрены в связи с передислокацией воинской части.

Сколько можно получить

Как отметили в Минобороны, размер «подъемных» составляет сумму месячной зарплаты конкретного военнослужащего и 50% зарплаты на каждого члена его семьи, переехавшего с ним на новое место службы.
Также указанным категориям военных и членам их семей предусмотрены «суточные» в случае командировки, отмечают в ведомстве.
Подчеркивается, что мобилизованные на военную службу претендовать на эту выплату не могут — только если перейдут на контрактную форму.

Справка Finance.ua:

  • на выплаты военнослужащим в 2024 году предусмотрено 751,3 млрд грн. Согласно данным Министерства финансов, 14,3 млрд грн заложены на поддержку ветеранов;
  • из чего состоят выплаты военным и от чего они зависят — рассказали в статье по ссылке.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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