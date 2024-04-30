Кому из военных предусмотрены «подъемные» выплаты — Finance.ua

Кому из военных предусмотрены «подъемные» выплаты Сегодня 09:31 — Личные финансы

Кому из военных предусмотрены «подъемные» выплаты

В Министерстве обороны Украины напоминают , что ряд военных могут претендовать на дополнительную финансовую помощь — «подъемные».

Кто может получить «подъемные?» Претендовать на помощь могут военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту, кадровую службу, военную службу по призыву (последнее касается только офицерского состава).

Читайте также Стало известно, когда должен заработать электронный кабинет военнообязанного

Данная денежная помощь предоставляется защитникам, которые переезжают на новое место военной службы в связи с назначением, зачислением на обучение в военные учебные заведения или учебные центры, срок которого составляет шесть месяцев и более. Такие выплаты также предусмотрены в связи с передислокацией воинской части.

Сколько можно получить

Как отметили в Минобороны, размер «подъемных» составляет сумму месячной зарплаты конкретного военнослужащего и 50% зарплаты на каждого члена его семьи, переехавшего с ним на новое место службы.

Также указанным категориям военных и членам их семей предусмотрены «суточные» в случае командировки, отмечают в ведомстве.

Подчеркивается, что мобилизованные на военную службу претендовать на эту выплату не могут — только если перейдут на контрактную форму.

Справка Finance.ua:

на выплаты военнослужащим в 2024 году предусмотрено 751,3 млрд грн. Согласно данным Министерства финансов, 14,3 млрд грн заложены на поддержку ветеранов;

из чего состоят выплаты военным и от чего они зависят — рассказали в статье по ссылке.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.