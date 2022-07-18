Рада расширит категории украинцев, которые получат отсрочку от призыва — Finance.ua

Рада расширит категории украинцев, которые получат отсрочку от призыва Сегодня 19:00 — Личные финансы

Верховная Рада приняла за основу законопроект, предоставляющий отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам.

Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Законопроект поддержали 318 народных избранников.

Документ будут рассматривать по сокращенной процедуре. В частности, он предусматривает право на отсрочку для педагогических работников учреждений высшего и профессионального высшего образования, которые трудоустроены по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки и не имеют ученого звания и научной степени.

Сегодня государство находится в состоянии войны. Но придет время, когда придет победа и мы спокойно продолжим отстраивать и заново строить Украину. Это касается не только строительства инфраструктуры и жилья. Это касается наших детей и молодежи, которым нужно будет давать профессиональное, качественное образование. А также наших ученых, которые будут продолжать развивать украинскую науку. Именно поэтому наши ученые и педагоги должны продолжить свою работу на рабочем месте и заниматься этим после победы, — глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Напомним, правоохранители разоблачили в Киеве организованную преступную группу, занимавшуюся незаконной переправкой за границу граждан призывного возраста в условиях военного положения и мобилизации. Для реализации своей схемы злоумышленники использовали подпольную типографию. Украинские правоохранители разоблачили во Львове трех злоумышленников, организовавших незаконный выезд за границу мужчин призывного возраста.

За свои услуги нарушители просили по $6 тысяч, вывозили «клиентов» в Польшу.

В Киеве правоохранители раскрыли новый механизм незаконного выезда мужчин за границу. Житель столицы и подельники оформляли желающим уехать удостоверение волонтера международной общественной организации, за свои услуги просили $10 тысяч с человека.

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