Рада расширила список подлежащих мобилизации: что изменилось — Finance.ua

Рада расширила список подлежащих мобилизации: что изменилось Сегодня 14:00

Верховная Рада Украины ужесточила правила, согласно которым военнообязанным предоставляется отсрочка от мобилизации. Норма была проголосована в законопроекте № 9342 о доплатах и ​​отпусках для военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст документа

Как следует из сравнительной таблицы, изменения внесены в 11 абзац части первой ст. 23 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

В этой статье приведены основания для отсрочки от мобилизации. В действующей редакции, согласно 11 абзацу, отсрочка предоставляется лицам, чьи жены (мужья), один из родителей или родителей жены (мужа) имеют инвалидность I или II группы.

Во второе чтение была внесена правка, которая дополнила этот абзац словами «при условии, что у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, которые обязаны в соответствии с законом их содержать».

Таким образом, отсрочку можно получить только в том случае, если в семье военнообязанного нет других людей, способных содержать лицо с инвалидностью.

Проголосованный закон еще должен подписать президент. Только после этого новая норма вступит в силу.

Кто имеет право на отсрочку

Другие правила по отсрочкам пока без изменений. От мобилизации освобождаются:

забронированные органами власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и организациями (в установленном Кабинетом Министров порядке);

признанные лицами с инвалидностью или непригодными к службе;

многодетные родители (трое и более детей младше 18 лет);

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны и приемные родители с ребенком с инвалидностью до 18 лет;

женщины и мужчины с совершеннолетним ребенком с инвалидностью I или II группы;

занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также своими родителями или жены (мужа);

опекуны недееспособных лиц, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I или II группы;

народные депутаты;

студенты, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты на дневной или дуальной форме обучения;

научные и научно-педагогические сотрудники вузов, научных учреждений и организаций, имеющие ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, школьные учителя, работающие не менее чем на 0,75 ставки;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО, будучи военнослужащими, непосредственными участниками АТО или работниками предприятий и учреждений, которые привлекались к обеспечению АТО.

Накануне Верховная Рада приняла закон о доплатах военным. Если военнослужащие выполняют задачи, связанные с защитой Украины, они будут ежемесячно получать от 30 до 100 тысяч гривен. Срочникам устанавливаются доплаты по 6 тысяч гривен.

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