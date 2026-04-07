Рада приняла закон о «промышленном безвизе» с ЕС

Украина приближается к взаимному признанию стандартов с ЕС
Верховная Рада 7 апреля приняла евроинтеграционный закон о гармонизации сферы аккредитации органов по оценке соответствия и системы технического регулирования с требованиями Европейского Союза.
Шаг к «промышленному безвизу»

Принятие этого закона является важным шагом на пути к заключению Соглашения о взаимном признании результатов оценки соответствия промышленной продукции между Украиной и Европейским Союзом (так называемый «промышленный безвиз») и последующей интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.

Цель документа

Закон направлен на гармонизацию украинского законодательства в сферах технического регулирования и аккредитации с нормами ЕС.
Ожидается, что реализация закона будет способствовать:
  • повышению уровня безопасности промышленной продукции;
  • укреплению доверия к национальным органам сертификации;
  • созданию условий для расширения экспорта в ЕС.
Кроме того, принятие законодательных изменений будет способствовать производству украинских товаров в соответствии с европейскими стандартами безопасности, повышению качества продукции на внутреннем рынке и расширению возможностей украинских производителей для выхода на рынок Европейского Союза.
Ожидается также создание новых рабочих мест, что будет способствовать росту доходов людей благодаря более легкому доступу украинских производителей к рынку ЕС.
