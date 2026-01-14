Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации Сегодня 14:37

Верховная Рада в среду, 14 января, приняла законопроекты № 14366 — о продлении военного положения, а также № 14367 — о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

«За» продление военного положения проголосовали 330 нардепов.

Согласно законопроекту, военное положение в Украине продлевается еще на 90 суток до 3 мая 2026 года.

Еще 312 голосами также на 90 суток парламент продлил срок общей мобилизации.

Это уже 18-е продление военного положения с начала полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.

