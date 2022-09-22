Рада проголосовала за использование денег из дорожного фонда на их строительство — Finance.ua

Рада проголосовала за использование денег из дорожного фонда на их строительство Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Рада проголосовала за использование денег из дорожного фонда на их строительство

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7669, возвращающий использование средств дорожного фонда на дороги.

Об этом сообщил первый заместитель налогового комитета ВРУ, народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

За проголосовали 269 народных депутатов.

Железняк добавил, что депутаты поддержали поправку № 47, которая предусматривает, что в первую очередь деньги из дорожного фонда будут использоваться на военные нужды.

«Также поддержана позиция, что в 2022 году 50% средств государственного Дорожного фонда направляются на строительство и реконструкцию международных автомобильных пунктов пропуска с ЕС», — добавил депутат.

Ранее деньги из дорожного фонда до конца 2022 года могли использоваться только на погашение долгов и расходы для армии.

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Економічна Правда По материалам:

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