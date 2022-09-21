Рада привязала газовую ренту к внутренним ценам — Finance.ua
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Рада привязала газовую ренту к внутренним ценам

Энергетика
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Рада привязала газовую ренту к внутренним ценам
Рада привязала газовую ренту к внутренним ценам
Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7732, которым расчет ренты за пользование недрами временно привязан к внутренним ценам на газ.
Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.
За принятие законопроекта № 7732 в первом чтении проголосовали 264 нардепа, его принятие в целом поддержали 268 депутатов.
"Из-за военной агрессии российской федерации на территории Украины и ее газового шантажа Европы, цена на природный газ в Европе начала увеличиваться и достигла рекордных показателей — более 3500 долларов США за 1000 кубических метров.
В то же время в Украине был создан запрет экспорта природного газа, что привело к тому, что стоимость реализации продукции в разы ниже цены, по которой платится рента.
В результате большая часть газодобычи стала убыточной, что приводит к снижению объемов газодобычи, что увеличивает зависимость от импорта природного газа в Украину", — говорится в пояснительной записке документа.
Законопроект предлагают с 1 августа 2022 года и до полной отмены запрета на осуществление экспорта украинского газа убрать из расчета ренты среднеарифметическое значение таможенной стоимости импорта и котировок на нидерландском газовом хабе ТТF.
Предполагается, что расчет будет осуществляться на основании максимального показателя одной из величин:
  • средневзвешенная цена в договорах НАК «Нафтогаз Украины», заключенных в рамках закупки природного газа собственной добычи на организованных товарных рынках;
  • средневзвешенная цена продажи природного газа по результатам торгов на организованных товарных рынках без учета НАК и ее «дочек».
  • среднее арифметическое значение средней цены VTP Gas price на следующий месяц и она же на условиях предоплаты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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