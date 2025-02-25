Рада приняла законопроект о скидках на автогражданку и компенсации для участников боевых действий и лиц с инвалидностью — Finance.ua

Рада приняла законопроект о скидках на автогражданку и компенсации для участников боевых действий и лиц с инвалидностью Сегодня 15:02 — Страхование

Рада приняла законопроект о скидках на автогражданку и компенсации для участников боевых действий и лиц с инвалидностью

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 12 295-д, который предусматривает скидку в 50% на «автогражданку» для лиц с инвалидностью вследствие войны и компенсацию страховых расходов для участников боевых действий.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

«Парламент проголосовал за доработанный законопроект № 12 295-д о внесении изменений в Закон Украины „Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств“ о компенсации расходов для определенных категорий лиц за основу», — говорится в сообщении.

Что предлагает документ:

установить с 1 января 2025 года, на период военного положения и один год после его завершения, право участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны на компенсацию расходов на оплату страховых премий по внутренним договорам страхования из Государственного бюджета Украины в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины4

установить на постоянной основе уменьшение на 50% страховой премии для лиц с инвалидностью вследствие войны по внутреннему договору страхования по транспортному средству, объем двигателя которого не превышает 2500 см³ или мощность электродвигателя не более 100 кВт, при условии, что транспортное средство принадлежит им на основе права собственности и используется без цели предоставления платных услуг по перевозке пассажиров и груза, а также управляется только страхователем или лицом, имеющим право на скидку.

Законопроект разработан для усиления социальной защиты участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.

Кроме того, законопроектом предусмотрено временное освобождение этих лиц от обязанности договора обязательного страхования до 30 июня 2025 года.

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