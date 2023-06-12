Рада приняла закон об увеличении продолжительности отпуска военным — Finance.ua
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Рада приняла закон об увеличении продолжительности отпуска военным

Казна и Политика
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Рада приняла закон об увеличении продолжительности отпуска военным
Рада приняла закон об увеличении продолжительности отпуска военным
Верховная Рада приняла законопроект об увеличении отпусков военным.
Об этом сообщили нардеп Ярослав Железняк в Telegram и нардеп Роман Костенко в комментарии УП.
«Рада поддержала законопроект № 9378 об отпусках военным. Согласно ему, военным предоставляется отпуск 30 дней + 10 дней по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам. Отпуск может быть предоставлен частями трижды в год при условии одновременного отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих», — говорится в сообщении УП.
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«За» принятие законопроекта в целом проголосовали 270 депутатов.
Принятый законопроект является частью законопроекта № 9342, касающегося выплат военным, но его рассмотрение затягивается до июля.
«Ко второму чтению в основном законопроекте (№ 9342) была также норма об отпуске курсантов (20 дней летний +10 дней зимний), но этих норм в принятом № 9378 нет», — пояснил Железняк.
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Нардеп Роман Костенко отметил, что поначалу во время действия военного положения отпуск вообще не предусматривался.
«Это мы уже в прошлом году приняли, что командир может предоставлять 10 суток отпуска. Это не обязательно, может и не предоставлять. А сейчас увеличили до 30-ти», — сказал он.
Напомним, в марте омбудсмен объяснял, что во время действия военного положения военнослужащим могут предоставлять часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам. Каждый из них мог длиться не более 10 дней. Часть ежегодного основного отпуска могла быть предоставлена ​​один раз в течение календарного года при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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