Увеличение доплат военным-срочникам: адвокат объяснил решение Рады — Finance.ua
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Увеличение доплат военным-срочникам: адвокат объяснил решение Рады

Казна и Политика
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Адвокат Андрей Новак прокомментировал решение Верховной Рады об увеличении доплаты военнослужащим срочной службы.
Как сообщил он в эфире информационного телемарафона, в этом законопроекте говорится, что доплаты будут от двух до шести тысяч для солдат-срочников, которые сейчас находятся на срочной службе уже более двух лет без ротации.
«Материальное положение солдат срочной службы оставляет желать лучшего. И денежное довольствие там небольшое. У нас срочная служба составляет один год. Но учитывая, что у нас началась война, объявлено военное положение, соответственно ни о каком законе о демобилизации срочников речи идти не может. Соответственно новых солдат срочной службы не набирают, стариков не увольняют. Поэтому они вынуждены находиться в воинских частях в распоряжении срочной службы», — сказал адвокат.
Он также отметил, что теоретически армия должна снабжать срочников необходимым минимумом для жизни.
Законопроектом предусмотрено, что во время действия военного положения военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение от 30 тысяч до 100 тысяч гривен пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач в порядке, размерах и условиях, установленных Кабинетом Министров Украины. Кроме того, предлагается военнослужащим срочной службы ежемесячно выплачивать дополнительное вознаграждение в размере 6 тысяч гривен.

Зарплаты военных в 2023: что нужно знать

По материалам:
УНІАН
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