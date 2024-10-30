Рада приняла закон о сделках со следствием: необходим для реализации Ukraine Facility — Finance.ua

Рада приняла закон о сделках со следствием: необходим для реализации Ukraine Facility Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Рада приняла закон о сделках со следствием: необходим для реализации Ukraine Facility

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о сделках со следствием. Это индикатор выполнения Плана Украины по реализации инициативы Европейского Союза Ukraine Facility, нацеленный на усиление антикоррупционной инфраструктуры и усовершенствование законодательства в соответствии с мировыми стандартами.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

«Парламент проголосовал за важный законопроект по выполнению индикатора Плана Украины в рамках Ukraine Facility. Он обеспечит более высокую эффективность судебных решений по делам о коррупции, в том числе в отношении чиновников и улучшит динамику вынесения приговоров. Это положительно скажется на бизнес-среде и привлечении инвестиций», — отметил первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

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Закон об усовершенствовании сделок о признании виновности в коррупционных уголовных производствах нацелен на повышение эффективности расследований и ускорение судебного разбирательства топ-коррупционных дел.

Он вносит изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины, которые:

усовершенствуют процедуры сделок со следствием;

отменят сроки досудебного расследования с момента регистрации уголовного производства до сообщения лицу о подозрении;

изменят единоличное рассмотрение отдельных дел судьей Высшего антикоррупционного суда.

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