Рада приняла закон о сделках со следствием: необходим для реализации Ukraine Facility — Finance.ua

Рада приняла закон о сделках со следствием: необходим для реализации Ukraine Facility
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о сделках со следствием. Это индикатор выполнения Плана Украины по реализации инициативы Европейского Союза Ukraine Facility, нацеленный на усиление антикоррупционной инфраструктуры и усовершенствование законодательства в соответствии с мировыми стандартами.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
«Парламент проголосовал за важный законопроект по выполнению индикатора Плана Украины в рамках Ukraine Facility. Он обеспечит более высокую эффективность судебных решений по делам о коррупции, в том числе в отношении чиновников и улучшит динамику вынесения приговоров. Это положительно скажется на бизнес-среде и привлечении инвестиций», — отметил первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.
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Закон об усовершенствовании сделок о признании виновности в коррупционных уголовных производствах нацелен на повышение эффективности расследований и ускорение судебного разбирательства топ-коррупционных дел.
Он вносит изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины, которые:
- усовершенствуют процедуры сделок со следствием;
- отменят сроки досудебного расследования с момента регистрации уголовного производства до сообщения лицу о подозрении;
- изменят единоличное рассмотрение отдельных дел судьей Высшего антикоррупционного суда.
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