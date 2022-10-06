Рада приняла закон о национализации системных банков — Finance.ua

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Рада приняла закон о национализации системных банков

Казна и Политика
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Рада приняла закон о национализации системных банков
Рада приняла закон о национализации системных банков
Верховная Рада поддержала закон 8069 об особенности выведения с рынка системно важного банка в условиях военного положения.
Об этом сообщил заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
«Были жаркие дискуссии, но проголосовали сразу за основу и в целом. Закон будет быстро подписан. И быстро использован тоже», — написал Железняк.
Законом предлагается предоставить Минфину право по предложению НБУ участвовать в выводе с рынка системно важного банка по основаниям, наступившим во время осуществленной рф агрессии против Украины.
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Национализация системно важного банка будет происходить через процедуру отнесения банка к категории неплатежеспособных, однако не потребует докапитализации со стороны государства — продажа банка за 1 грн будет проводиться независимо от фактического размера регулятивного капитала банка на день принятия НБУ соответствующего решения.
Фонд не будет производить изменение размера уставного капитала неплатежеспособного системно важного банка, деноминацию акций такого банка, в том числе не будет проводить обмен денежных обязательств банка на акции допэмиссии.
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Вместо обмена вкладов на акции с последующим их выкупом государством вводится прекращение обязательств банка перед контролерами и владельцами существенного участия в таком банке, а также подсанкционными лицами с последующим зачислением средств по этим обязательствам в доход банка (также увеличивается капитал банка).
Возмещение стоимости акций акционерам (в случае ее превышения 1 грн по заключению аудиторской компании) будет возможно только после компенсации ущерба государству Украины от рф и исключительно за счет таких средств.

Банкопад 4.0: быть или не быть?

По материалам:
Фінансовий клуб
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