Рада приняла закон о мобилизации — Finance.ua

Рада приняла закон о мобилизации Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Рада приняла закон о мобилизации, Зображення: Ярослав Железняк

Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации № 10 449. За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

«Пока неизвестно, будет ли кто-то вносить постановление для блокирования спикером», — писал нардеп.

Железняк отметил, что парламент учел 31 правку профильного комитета, а также правку, которая убирает из документа норму о демобилизации.

Голоса по фракциям:

«Слуга народа» — 192;

«ЕС» — 0;

«Батьківщина» — 2;

«Платформа за життя та мир» — 18;

«Голос» — 16;

«Відновлення» — 16;

«За майбутнє» — 12;

«Довіра» — 15;

Внефракционные — 12.

Когда начнут действовать новые правила

Документ должен подписать спикер ВРУ и передать на подпись президенту. После этого через месяц закон вступает в силу.

Основные положения закона

Мужчины в возрасте 18−60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления админуслуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете призывника. Также мужчины должны иметь и носить при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции или работников ТЦК.

Без этих документов украинцы за границей не смогут оформить паспорт или получить консульские услуги.

Вместо срочной службы вводится базовая военная служба сроком 5 (в мирное время) и 3 (в военное время) месяцев. Украинцы младше 24 лет смогут выбирать год и период прохождения базовой службы.

Лица, не прошедшие военную службу или базовую военную подготовку, не смогут работать на государственной службе, в прокуратуре или полиции. А признанные ограниченно пригодными должны повторно прийти ВВК.

Во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский будет производить фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации.

Проект закона предлагает разрешить ТЦК через суд лишать уклонистов водительских прав. Также их ожидает существенное увеличение штрафов.

Военкомат сможет обращаться в полицию с просьбой задержать уклониста. Если такое невозможно, то в таком случае ТЦК присылает гражданину заказное письмо с требованием явиться в военкомат. Такое письмо считается врученным, даже если человек его не получил.

Если после этого он добровольно в течение 10 календарных дней не явится в ТЦК, то военком имеет право обратиться в суд с требованием лишить уклоняемого водительских прав.

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