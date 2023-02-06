Рада приняла закон о корпоратизации «Энергоатома» — Finance.ua

Рада приняла закон о корпоратизации «Энергоатома» Сегодня 18:15 — Казна и Политика

Рада приняла закон о корпоратизации «Энергоатома»

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 8067 о корпоратизации госпредприятия НАЭК «Энергоатом».

Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, документ в общей сложности поддержали 259 депутатов.

«Законом предлагается определить процедуру образования акционерного общества «НАЭК „Энергоатом“, 100% акций которого будут принадлежать государству, и порядок формирования уставного капитала и функционирования этого общества», — заявили в Энергоатоме.

Как отметили в энергетическом комитете ВР, вопрос корпоратизации «Энергоатома» в повестке дня с 2012 года.

Там также подчеркнули, что организация эффективного корпоративного управления государственными компаниями является одним из обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС.

«Корпоратизация Энергоатома была включена в Меморандум как условие для выдачи кредита МВФ. Привычная для крупных инвесторов корпоративная структура Энергоатома позволит привлечь десятки миллиардов долларов в новые проекты, которые были анонсированы недавно», — заявили в энергокомитете.

Корпоратизация не сменяет собственника, Энергоатом остается в 100% государственной собственности, органом управления им является Кабмин, пояснили в комитете.

При этом приобретенные государством в результате образования АО акции не подлежат приватизации, а также предусматривается запрет разделения принадлежащего государству пакета акций.

«Корпоратизация меняет устаревшую организационно-правовую форму, которой является государственное унитарное предприятие, на более современную и стабильную юридическую форму, понятную партнерам Компании. Центральные органы исполнительной власти, которым подчиняются ГП, не имеют инструментов для эффективного контроля государственных активов. С корпоратизацией сокращаются административные функции субъектов собственности, создается новая, прозрачная и публично подотчетная структура управления», — говорится в сообщении.

С корпоративным управлением повышается эффективность деятельности предприятия, поскольку появится возможность быстрого и качественного реагирования на запросы участников рынка, добавили в комитете.

Там также рассказали об экономических и юридических выгодах:

рост капитализации. Устанавливается справедливая цена активов государственной компании;

АО может создавать дочерние компании для реализации новых проектов;

понятность организационно-правовой формы позволяет привлекать иностранные инвестиции;

АО может привлекать кредиты без государственных гарантий;

прозрачность управления и требование публиковать отчетность АО повышает эффективность компании.

В первом чтении проект закона о корпоратизации Энергоатома был принят 19 октября 2022 года.

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Економічна Правда По материалам:

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