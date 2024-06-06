Рада приняла закон о дошкольном образовании: что изменится в детсадах для детей и родителей — Finance.ua

Рада приняла закон о дошкольном образовании: что изменится в детсадах для детей и родителей Сегодня 19:45 — Личные финансы

Рада приняла закон о дошкольном образовании: что изменится в детсадах для детей и родителей

Реформа системы образования в Украине продолжается. Учитывая это, народные депутаты рассмотрели и одобрили 299 голосами проект закона № 8030 о дошкольном образовании, который имеет целью создать максимально благоприятные условия для стремительного развития качественного и доступного дошкольного образования, а также обеспечить и сбалансировать интересы всех участников образовательного процесса.

Проект закона № 8030 о дошкольном образовании был зарегистрирован в Верховной Раде 13 сентября 2022 года.

В сравнительной таблице к законопроекту от 30 мая 2024 г. уточняется, что дошкольное образование — процесс и результат всестороннего развития, воспитания, обучения, социализации детей и формирования у них необходимых жизненных навыков и компетентностей до начала получения начального образования.

При этом базовые этапы дошкольного образования были определены на основе возрастной периодизации развития ребенка:

возраст младенца (до одного года)

ранний возраст (от одного до трех лет)

младший дошкольный возраст (от трех до четырех лет)

средний дошкольный возраст (от четырех до пяти лет)

старший дошкольный возраст (от пяти до шести (семи) лет, или же до восьми лет — для детей с особыми потребностями в образовании)

Что может измениться для детей и родителей

Для предоставления качественного и доступного дошкольного образования всем детям документ предлагает, среди прочего:

разрешить создание по заявлениям родителей отдельных групп с осуществлением учебного процесса на языке коренных народов или национальных меньшинств (сообществ) наряду с государственным языком (в государственных и коммунальных учреждениях дошкольного образования)

обеспечить детям с нарушением слуха право на получение дошкольного образования на украинском жестовом языке

способствовать изучению языков международного общения (прежде всего английского) в государственных и коммунальных учебных заведениях

запретить все формы дискриминации (в том числе на основании предоставления или неоказания заведения дошкольного образования благотворительной помощи)

обустроить территории, здания, сооружения и помещения заведений дошкольного образования с учетом потребностей и возможностей маломобильных групп населения

гарантировать каждому воспитаннику бесплатное получение дошкольного образования в государственном, коммунальном заведении с возможностью пребывания в нем по запросу родителей до 11 часов в день

создать условия для пребывания ребенка в учреждении дошкольного образования сверх гарантированного объема времени, но не более 12 часов (на основании обращения одного из родителей и по решению учредителя государственного, коммунального учебного заведения), что может оплачиваться за счет учредителя, родителей или из других источников, не запрещенных законодательством (размер оплаты определяется учредителем)

обеспечить территориальную доступность дошкольного образования для всех его участников и перевозки (при необходимости) педагогических работников в детсады и обратно (до места проживания)

создавать и обеспечивать функционирование мобильных детских садов — для предоставления образовательных услуг в сфере дошкольного образования по месту жительства детей на территориях, где не обеспечено бесплатное получение дошкольного образования другим способом.

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