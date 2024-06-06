Рада приняла закон о дошкольном образовании: что изменится в детсадах для детей и родителей — Finance.ua

Рада приняла закон о дошкольном образовании: что изменится в детсадах для детей и родителей
Реформа системы образования в Украине продолжается. Учитывая это, народные депутаты рассмотрели и одобрили 299 голосами проект закона № 8030 о дошкольном образовании, который имеет целью создать максимально благоприятные условия для стремительного развития качественного и доступного дошкольного образования, а также обеспечить и сбалансировать интересы всех участников образовательного процесса.
Проект закона № 8030 о дошкольном образовании был зарегистрирован в Верховной Раде 13 сентября 2022 года.
В сравнительной таблице к законопроекту от 30 мая 2024 г. уточняется, что дошкольное образование — процесс и результат всестороннего развития, воспитания, обучения, социализации детей и формирования у них необходимых жизненных навыков и компетентностей до начала получения начального образования.
При этом базовые этапы дошкольного образования были определены на основе возрастной периодизации развития ребенка:
- возраст младенца (до одного года)
- ранний возраст (от одного до трех лет)
- младший дошкольный возраст (от трех до четырех лет)
- средний дошкольный возраст (от четырех до пяти лет)
- старший дошкольный возраст (от пяти до шести (семи) лет, или же до восьми лет — для детей с особыми потребностями в образовании)
Что может измениться для детей и родителей
Для предоставления качественного и доступного дошкольного образования всем детям документ предлагает, среди прочего:
- разрешить создание по заявлениям родителей отдельных групп с осуществлением учебного процесса на языке коренных народов или национальных меньшинств (сообществ) наряду с государственным языком (в государственных и коммунальных учреждениях дошкольного образования)
- обеспечить детям с нарушением слуха право на получение дошкольного образования на украинском жестовом языке
- способствовать изучению языков международного общения (прежде всего английского) в государственных и коммунальных учебных заведениях
- запретить все формы дискриминации (в том числе на основании предоставления или неоказания заведения дошкольного образования благотворительной помощи)
- обустроить территории, здания, сооружения и помещения заведений дошкольного образования с учетом потребностей и возможностей маломобильных групп населения
- гарантировать каждому воспитаннику бесплатное получение дошкольного образования в государственном, коммунальном заведении с возможностью пребывания в нем по запросу родителей до 11 часов в день
- создать условия для пребывания ребенка в учреждении дошкольного образования сверх гарантированного объема времени, но не более 12 часов (на основании обращения одного из родителей и по решению учредителя государственного, коммунального учебного заведения), что может оплачиваться за счет учредителя, родителей или из других источников, не запрещенных законодательством (размер оплаты определяется учредителем)
- обеспечить территориальную доступность дошкольного образования для всех его участников и перевозки (при необходимости) педагогических работников в детсады и обратно (до места проживания)
- создавать и обеспечивать функционирование мобильных детских садов — для предоставления образовательных услуг в сфере дошкольного образования по месту жительства детей на территориях, где не обеспечено бесплатное получение дошкольного образования другим способом.
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