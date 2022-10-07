Рада приняла закон о добровольном военном учете для женщин — Finance.ua

Рада приняла закон о добровольном военном учете для женщин Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Рада приняла закон о добровольном военном учете для женщин, novynarnia.com

Верховная Рада приняла в целом закон № 6482 о добровольном военном учете для женщин, за это решение проголосовало 287 народных депутатов.

Об этом сообщил член фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram

В соответствии с положениями закона, «женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзаце первой этой части, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию».

В то же время в законе осталась норма по военному учету для медицинских работников.

В частности, «женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и окончившие учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных».

Справка Finance.ua:

ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что оборонное ведомство не намерено ставить всех женщин на военный учет, ВСУ нуждаются только в некоторых специальностях.

7 сентября Министр обороны Алексей Резников подписал приказ об отсрочке на год, до 1 октября 2023 года, взятия женщин на военный учет.

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Українська правда По материалам:

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