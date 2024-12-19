Рада приняла за основу законопроект о раскрытии банковской тайны — Finance.ua

Рада приняла за основу законопроект о раскрытии банковской тайны
Верховная Рада приняла за основу законопроект № 9235 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов раскрытия банковской тайны и установления опеки над имуществом пропавших без вести.
Об этом Верховная Рада сообщила в Телеграме.
Проект акта предусматривает возможность раскрытия банковской тайны по запросам Министерства юстиции в случае рассмотрения дел по защите интересов Украины как государства.
Читайте также: Банк разорвал отношения с клиентом: когда это возможно и что делать
Такие меры необходимы для розыска имущества лиц, к которым применены санкции.
Кроме того, документ определяет, что нотариусы будут иметь возможность осуществлять описание имущества человека, признанного безвестно отсутствующим или пропавшим в особых обстоятельствах, а также назначать опекуна над таким имуществом.
Читайте также: Банки особо заинтересовались оборотом денег своих клиентов
Таким образом, члены семьи пропавшего лица смогут законно заботиться об имуществе человека до его возвращения.
Напомним, ранее Национальный банк Украины предлагал внести изменения в правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны.
Нацбанк предлагал:
- дополнить перечень информации, которая составляет банковскую тайну и раскрывается банками по запросам уполномоченных государственных органов;
- уточнить вид информации, которая составляет банковскую тайну и которую имеет право предоставлять Национальный банк Украины Фонду гарантирования вкладов физических лиц;
- уточнить виды проверок, осуществляемых Национальным банком Украины, во время проведения которых банки обязаны предоставлять документы и их копии, содержащие информацию, составляющую банковскую тайну.
Поделиться новостью