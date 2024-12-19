Рада приняла за основу законопроект о раскрытии банковской тайны — Finance.ua

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Рада приняла за основу законопроект о раскрытии банковской тайны

Личные финансы
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Рада приняла за основу законопроект о раскрытии банковской тайны
Рада приняла за основу законопроект о раскрытии банковской тайны
Верховная Рада приняла за основу законопроект № 9235 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов раскрытия банковской тайны и установления опеки над имуществом пропавших без вести.
Об этом Верховная Рада сообщила в Телеграме.
Проект акта предусматривает возможность раскрытия банковской тайны по запросам Министерства юстиции в случае рассмотрения дел по защите интересов Украины как государства.

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Такие меры необходимы для розыска имущества лиц, к которым применены санкции.
Кроме того, документ определяет, что нотариусы будут иметь возможность осуществлять описание имущества человека, признанного безвестно отсутствующим или пропавшим в особых обстоятельствах, а также назначать опекуна над таким имуществом.

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Таким образом, члены семьи пропавшего лица смогут законно заботиться об имуществе человека до его возвращения.
Напомним, ранее Национальный банк Украины предлагал внести изменения в правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны.
Нацбанк предлагал:
  • дополнить перечень информации, которая составляет банковскую тайну и раскрывается банками по запросам уполномоченных государственных органов;
  • уточнить вид информации, которая составляет банковскую тайну и которую имеет право предоставлять Национальный банк Украины Фонду гарантирования вкладов физических лиц;
  • уточнить виды проверок, осуществляемых Национальным банком Украины, во время проведения которых банки обязаны предоставлять документы и их копии, содержащие информацию, составляющую банковскую тайну.
По материалам:
Укрінформ
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