Рада приняла за основу законопроект о цифровизации исполнительного производства
Верховная Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении исполнительного производства через цифровизацию».
Соответствующий законопроект № 14005 на заседании поддержали 236 народных депутатов, говорится на сайте парламента.
Суть изменений
Законопроект предусматривает расширение возможностей автоматизированной системы исполнительного производства, ее взаимодействие с государственными реестрами, банками и другими учреждениями, а также устанавливает механизм исключения должника из реестра и снятия арестов после погашения задолженности.
Что это даст
Как отметила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк, эта норма является маяком Ukraine Facility.
Она предусматривает цифровое обновление системы исполнения судебных решений:
- расширение автоматизированной системы исполнительного производства;
- интеграцию с госреестрами, банками и финансовыми учреждениями;
- автоматическое снятие арестов и исключение должников после погашения долга
Это позволит быстрее, прозрачнее и эффективно выполнять судебные решения без дополнительных расходов из бюджета.
