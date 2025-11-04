0 800 307 555
Рада приняла за основу законопроект о цифровизации исполнительного производства
Верховная Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении исполнительного производства через цифровизацию».
Соответствующий законопроект № 14005 на заседании поддержали 236 народных депутатов, говорится на сайте парламента.

Суть изменений

Законопроект предусматривает расширение возможностей автоматизированной системы исполнительного производства, ее взаимодействие с государственными реестрами, банками и другими учреждениями, а также устанавливает механизм исключения должника из реестра и снятия арестов после погашения задолженности.

Что это даст

Как отметила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк, эта норма является маяком Ukraine Facility.
Она предусматривает цифровое обновление системы исполнения судебных решений:
  • расширение автоматизированной системы исполнительного производства;
  • интеграцию с госреестрами, банками и финансовыми учреждениями;
  • автоматическое снятие арестов и исключение должников после погашения долга
Это позволит быстрее, прозрачнее и эффективно выполнять судебные решения без дополнительных расходов из бюджета.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Payment systems