Рада приняла важный «рыбный» закон — Finance.ua
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Рада приняла важный «рыбный» закон

Казна и Политика
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Верховная Рада приняла закон об усовершенствовании государственного регулирования в области рыбного хозяйства.
Как сообщил во вторник, 21 марта, народный депутат Ярослав Железняк в своем канале в Telegram, за принятие этого закона (№ 7616) проголосовал 271 депутат.
Цель законопроекта — упрощение процедур доступа к рынку, минимизация количества «контактов» при оформлении разрешительной документации путем создания прозрачного механизма аукционных торгов по продаже прав на заключение договоров на право специального использования водных биоресурсов, уменьшение административной нагрузки на бизнес и упрощение процедуры приобретения в аренду водных объектов для рыбохозяйственных нужд за счет отмены необходимости получения согласования Государственного агентства водных ресурсов Украины.
Вместе с тем для договоров аренды, срок действия которых истекает в период военного положения и в течение календарного года после его прекращения или отмены, предусматривается норма об автоматическом продлении.
Также предлагается составление правоотношений по взятию в пользование гидротехнических сооружений для целей аквакультуры. Целью также является цифровизация этой отрасли.
По материалам:
УНІАН
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