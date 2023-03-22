Рада приняла важный «рыбный» закон — Finance.ua

Рада приняла важный «рыбный» закон Сегодня 12:16 — Казна и Политика

Верховная Рада приняла закон об усовершенствовании государственного регулирования в области рыбного хозяйства.

Как сообщил во вторник, 21 марта, народный депутат Ярослав Железняк в своем канале в Telegram, за принятие этого закона (№ 7616) проголосовал 271 депутат.

Цель законопроекта — упрощение процедур доступа к рынку, минимизация количества «контактов» при оформлении разрешительной документации путем создания прозрачного механизма аукционных торгов по продаже прав на заключение договоров на право специального использования водных биоресурсов, уменьшение административной нагрузки на бизнес и упрощение процедуры приобретения в аренду водных объектов для рыбохозяйственных нужд за счет отмены необходимости получения согласования Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Вместе с тем для договоров аренды, срок действия которых истекает в период военного положения и в течение календарного года после его прекращения или отмены, предусматривается норма об автоматическом продлении.

Также предлагается составление правоотношений по взятию в пользование гидротехнических сооружений для целей аквакультуры. Целью также является цифровизация этой отрасли.

УНІАН По материалам:

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