Рада приняла изменения в евроинтеграционный закон об админпроцедуре — Finance.ua

Рада приняла изменения в евроинтеграционный закон об админпроцедуре Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Рада приняла изменения в евроинтеграционный закон об админпроцедуре

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона Украины «Об административной процедуре».

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Телеграме

По словам парламентария, законопроект № 10 161 принят 277 голосами.

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Документ направлен на приведение законодательных актов Украины, регулирующих административное правоотношение, в соответствие с указанным законом.

Кроме того, принятые изменения направлены на устранение коллизий между нормами Закона об административной процедуре и специальными законодательными актами, а также приближение законодательства Украины к стандартам стран Европейского Союза, где действуют унифицированные правила административных процедур.

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Как сообщалось, в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона Украины «Об административной процедуре» был принят 20 декабря 2023 года.

15 декабря 2023 г. вступил в силу Закон «Об административной процедуре», который устанавливает новый порядок взаимодействия государства и органов местного самоуправления с гражданами и бизнесом почти во всех сферах отношений. Документ приближает законодательство Украины к стандартам ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития.

Укрінформ По материалам:

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