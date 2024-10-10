Рада приняла изменения в евроинтеграционный закон об админпроцедуре — Finance.ua
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Рада приняла изменения в евроинтеграционный закон об админпроцедуре

Казна и Политика
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Рада приняла изменения в евроинтеграционный закон об админпроцедуре
Рада приняла изменения в евроинтеграционный закон об админпроцедуре
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона Украины «Об административной процедуре».
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Телеграме.
По словам парламентария, законопроект № 10 161 принят 277 голосами.
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Документ направлен на приведение законодательных актов Украины, регулирующих административное правоотношение, в соответствие с указанным законом.
Кроме того, принятые изменения направлены на устранение коллизий между нормами Закона об административной процедуре и специальными законодательными актами, а также приближение законодательства Украины к стандартам стран Европейского Союза, где действуют унифицированные правила административных процедур.
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Как сообщалось, в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона Украины «Об административной процедуре» был принят 20 декабря 2023 года.
15 декабря 2023 г. вступил в силу Закон «Об административной процедуре», который устанавливает новый порядок взаимодействия государства и органов местного самоуправления с гражданами и бизнесом почти во всех сферах отношений. Документ приближает законодательство Украины к стандартам ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития.
По материалам:
Укрінформ
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