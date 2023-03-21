Рада приняла евроинтеграционный закон о контроле безопасности авиации — Finance.ua

Рада приняла евроинтеграционный закон о контроле безопасности авиации Сегодня 17:00 — Казна и Политика

Верховная Рада приняла евроинтеграционный закон, вводящий изменения по контролю обеспечения безопасности авиации и дерегуляции хозяйственной деятельности в области гражданской авиации.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за принятие закона № 6405 проголосовали 266 депутатов при минимально необходимых 226.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является упрощение доступа на рынки авиационных перевозок и услуг по наземному обслуживанию путем адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в этой сфере, а также закрепление на законодательном уровне дополнительных мер, направленных на повышение уровня безопасности авиации.

В частности, вносятся изменения в Воздушный кодекс Украины в части упрощения процедуры выдачи уполномоченным органом по гражданской авиации сертификата летной годности и разрешения на выполнение полетов для отдельных воздушных судов, импортированных в Украину.

16 июня 2021 года Кабмин утвердил Государственную программу по безопасности полетов. Целью программы было создание эффективной системы управления безопасностью полетов на государственном уровне и уровне субъектов авиационной деятельности.

УНІАН По материалам:

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