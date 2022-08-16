Рада предоставила рассрочку украинцам, которые согласятся на налоговую амнистию — Finance.ua

Рада предоставила рассрочку украинцам, которые согласятся на налоговую амнистию Сегодня 15:05 — Казна и Политика

Верховная Рада рассрочила до мая 2025 уплату сбора в Государственный бюджет для физических лиц и ФЛП, которые решат воспользоваться Налоговой амнистией.

Это предусмотрено законопроектом № 7506-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об освобождении от налогообложения благотворительной помощи, выплаченной в пользу членов семей раненых и погибших участников боевых действий при участии в отпоре вооруженной агрессии и обеспечении национальной безопасности Украины, который Верховная Рада поддержала в втором чтении и в общей сложности 292 голосами.

Согласно документу, срок налоговой амнистии продлевается до марта 2023 года. При этом Налоговый кодекс предлагается дополнить новыми абзацами о возможности рассрочки: "В случае выбора декларантом, который подал одноразовую (специальную) добровольную декларацию после 31 августа 2022 года, в рамках одноразового (специального) добровольного декларирования ставки сбора по одноразовому (специальному) добровольному декларированию, которая предусматривает уплату такого платежа тремя равными частями, уплата сбора с одноразового (специального) добровольного декларирования производится декларантом в следующем порядке: первого платежа — в течение 30 календарных дней с даты подачи одноразовой (специальной) добровольной декларации; второго платежа — до 1 мая 2024 года; третьего платежа — до 1 мая 2025 года.

В 2021 году был принят Закон о «налоговой амнистии» — введено одноразовое добровольное декларирование физическими лицами их активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.

"Граждане, которые воспользуются этой возможностью, смогут спокойно распоряжаться своими активами. Для них это будет чистая финансовая история. Более того, гражданам, которые задекларировали активы и оплатили с них сбор, государство гарантирует освобождение от ответственности за нарушение налогового, валютного законодательства.

Декларирование проводится только один год. В период с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года", — отмечал министр финансов Сергей Марченко.

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