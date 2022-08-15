Рада поддержала законопроект о защите прав инвесторов нового жилья — Finance.ua

Рада поддержала законопроект о защите прав инвесторов нового жилья Сегодня 16:35 — Недвижимость

Верховная Рада приняла законопроект № 5091 о гарантировании прав на объекты недвижимости, которые будут построены в будущем.

Законопроект в редакции от 14 августа на заседании в понедельник был поддержан 257 голосами, сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция «Голос») в телеграм-канале.

По его словам, принятие закона позволит запустить банковскую ипотеку после вступления в силу. При этом нормы о налогообложении будут внесены позже отдельной инициативой.

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