Рада поддержала законопроект о новых сроках для стратегического планирования: что он меняет — Finance.ua

Рада поддержала законопроект о новых сроках для стратегического планирования: что он меняет Сегодня 16:35

Парламент поддержал в первом чтении законопроект № 13437 о переносе и уточнении сроков обязанностей для общин комплексных планов пространственного развития (ППР). За проголосовало 238 народных депутатов.

Об этом сообщает глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

По ее словам, неотложность этого шага обусловлена тем, что далеко не все украинские территориальные общины в состоянии приступить к разработке этого стратегического планировочного документа с учетом условий безопасности. Поэтому действие закона № 711 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о планировании использования земель», который предусматривал обязательность для общин ППР с 1 января 2025, было решено перенести.

«Это решение было сформировано во время Конгрессовых слушаний при Офисе президента Украины, к которым присоединились свыше 1700 участников: народных депутатов, министров, представителей общин, ОВА, областных советов, экспертов и др. Мы понимаем, что условия, в которых сейчас живут наши общины, существенно отличаются. Для тыловых в приоритете — восстановление. Для прифронтовых в первую очередь борьба за сове существование», — отметила Шуляк.

Она пояснила, что для тыловых общин принятый законопроект предусматривает установление дополнительного переходного периода до 1 января 2028 года, а для территориальных общин или их частей, которые по состоянию на день вступления в силу соответствующих изменений, предусмотренных этим законопроектом, внесены в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных рф, — до истечения трех лет со дня прекращения или отмены военного положения.

«Сейчас 495 общин из 1469 уже создают свои комплексные планы пространственного развития. Более того, в новом законодательстве также предусмотрели, что наличие ППР является преимуществом при рассмотрении вопросов финансирования восстановления общины и развития инфраструктуры за счет бюджетных средств или за счет международной финансовой помощи», — акцентировала Шуляк.

Парламентарий также отметила, что почти треть украинских территориальных общин уже работает над разработкой комплексных планов пространственного развития. ППР, объясняет Шуляк, является одновременно и градостроительной документацией на местном уровне, и документацией по землеустройству.

Он охватывает всю территорию общины и не имеет срока действия, но очень гибкий, ведь изменения можно вносить ежегодно. И именно эта документация будет определять, где будет строиться детсад, школа или жилье, где будет развиваться промышленность, а где природные парки. Это открывает новые возможности автоматизации и прозрачности всех процессов. Более того, после создания и реализации ППР доходы местных бюджетов могут вырасти на 10−20%.

Народный депутат отметила, что на сегодняшний день для упрощения процесса создания комплексного плана пространственного развития предлагается сразу два инструмента. Это уже начавший работать градостроительный кадастр государственного уровня, а также программы комплексного восстановления (ПКВ), данные из которых могут стать основой планов пространственного развития.

«Планы пространственного развития означают создание качественной градостроительной документации. А это фактический знак „стоп“ разным видам рейдерства, появлению незаконных долгостроев, самостроев и различных схем в сфере градостроительства. К тому же качественная градостроительная документация, в конечном счете, будет означать увеличение поступлений в местные бюджеты. А это уже весомое преимущество для ОМС», — резюмировала Шуляк.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.