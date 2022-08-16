Рада поддержала введение штрафов за езду на нечитабельных номерах — Finance.ua
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Рада поддержала введение штрафов за езду на нечитабельных номерах

Казна и Политика
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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 7365 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по ужесточению административной ответственности за нарушение порядка установления и использования номерных знаков транспортных средств, которым предлагается ввести административную ответственность для водителей с нечитаемыми номерными знаками или незаконно установленными номерами силовиков.
За соответствующее решение проголосовали 263 народных депутата.
Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 1213 следующего содержания: "Управление или эксплуатация водителем транспортного средства без номерного знака, с номерным знаком, не отвечающим установленным образцам или требованиям, с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте, перевернутым или неосвещенным, закрытым другими предметами (в том числе прозрачными), с нанесением постороннего покрытия или применением посторонних материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию, загрязненным номерным знаком, если такая загрязненность не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния двадцати метров, а также за совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака, — влекут наложение штрафа в размере пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Следовательно, в случае принятия законопроекта водителей будут штрафовать за грязные номера и потенциально за незаконное использование номеров прикрытия. Ведь речь идет об административной ответственности за «совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака».
Штрафи
В случае же, если водитель решил кататься с номерами Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации или Национальной полиции Украины, его могут оштрафовать на 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Если же водителя второй раз в течение года поймают на номерах силовиков, то его кошелек похудеет на 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. Кроме этого, нарушитель рискует попрощаться с правами на срок от трех до шести месяцев.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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