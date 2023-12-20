Рада поддержала внесение изменений в евроинтеграционный закон об админпроцедуре. Что изменится для граждан, государства и бизнеса — Finance.ua

Рада поддержала внесение изменений в евроинтеграционный закон об админпроцедуре. Что изменится для граждан, государства и бизнеса Сегодня 15:01 — Казна и Политика

Рада поддержала внесение изменений в евроинтеграционный закон об админпроцедуре. Что изменится для граждан, государства и бизнеса

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона Украины «Об административной процедуре».

Об этом народный депутат из парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил в Телеграме

Он уточнил, что принятие соответствующего документа в первом чтении поддержали 318 депутатов.

Так, проект закона № 10 161 направлен на приведение законодательных актов Украины, регулирующих административные правоотношения, в соответствие с законом «Об административной процедуре».

Кроме того, он должен устранить коллизии между нормами закона об административной процедуре и специальными законодательными актами, а также приблизит законодательство Украины к стандартам стран Европейского Союза, где действуют унифицированные правила административных процедур.

«Закон является евроинтеграционным и важным в плане восстановления Украины, ведь в связи с войной часто возникает необходимость принимать решения, когда нет четкого перечня обстоятельств, таких как вопросы возмещения вреда, установление статусов и т. д. Большинство решений о восстановлении, которые касаются какой-либо помощи со стороны государства отдельным лицам или предприятиям — это административные акты», — отметил первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов отметил, что Закон Украины «Об административной процедуре» — один из основополагающих законов реформы государственного управления и определен одним из трех приоритетов реформирования госуправления согласно Отчету Еврокомиссии о расширении.

Заместитель министра юстиции Украины Людмила Сугак акцентировала внимание на том, что Закон является общим нормативно-правовым актом, который исчерпывающе регламентирует поведение физических и юридических лиц и публичной администрации во время рассмотрения административных дел. Новый закон определит единые для всех принципы, сроки и порядок рассмотрения административных дел

Что предусматривает Закон «Об административной процедуре»

Для граждан и бизнеса:

Право обращаться в различные органы власти по общей процедуре, независимо от запрашиваемой услуги. Право быть выслушанным в случае угрозы принятия отрицательного (отрицательного) решения: законом предусмотрена возможность предоставить дополнительные объяснения, документы или другие доказательства, уточнить информацию. Право на участие в рассмотрении дела в случае возможного отрицательного решения по нему. Привлечение заинтересованных лиц, законные интересы которых затрагиваются в рамках админпроизводства. Дела будут рассматривать по принципу «никаких решений без вас о вас». Доступ участников производства к материалам дела (кроме сведений, защищенных законом). Возможность устранения недостатков заявления с сохранением первоначальной даты его подачи.

Для государственных органов:

Более эффективный способ административного обжалования: возможность досудебного урегулирования дела посредством коллегиального рассмотрения жалоб (в том числе с возможностью привлечения общественности). Урегулирование механизмов отзыва или признания недействительным решения, в том числе о выдаче разрешений и т. д. Возможность избежать конфликта интересов в деятельности должностных лиц. Предусмотрены механизмы отвода и самоотвода. Обязанность исправить ошибки. Административный орган, допустивший ошибку и обнаруживший это, должен исправить ее, не дожидаясь поступления жалобы или иска. Самостоятельный сбор сведений и информации. Админорган не может требовать от лица предоставить документы и информацию, которыми владеет он сам или другие органы власти. Обязательное обоснование отрицательного решения. В случае отказа в удовлетворении заявления или принятии другого отрицательного решения, админорган обязан аргументировать мотивы такого отказа, обременения и объяснить порядок его обжалования. Уменьшение бюрократии. Сведения, уже наличествующие в государственных реестрах, будут получаться в процессе межведомственного взаимодействия без лишних справок.

Справка Finance.ua:

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона Украины «Об административной процедуре» (№ 10 161) 18 октября;

с 15 декабря 2023 года вступил в силу закон «Об административной процедуре», устанавливающий новый порядок взаимодействия государства и органов местного самоуправления с гражданами и бизнесом почти во всех сферах отношений. Документ приближает законодательство к стандартам Европейского Союза и Организации экономического сотрудничества и развития.

Укрінформ По материалам:

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