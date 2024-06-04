Рада поддержала в первом чтении повышение акцизов на сигареты и горючее — Finance.ua

Рада поддержала в первом чтении повышение акцизов на сигареты и горючее Сегодня 20:02 — Казна и Политика

Рада поддержала в первом чтении повышение акцизов на сигареты и горючее

Верховная Рада на заседании во вторник, 4 июня, приняла в первом чтении проект закона, который предусматривает повышение ставок акцизного налога на табачные изделия.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Он рассказал, что документ предварительно поддержали 249 парламентариев.

Согласно проекту, в 2025 году акциз на сигареты вырастет на +23%, а после этого его размер будет повышаться на 5% до 2028 года. При этом в 2024 году увеличение произойдет только в случае девальвации.

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«Реализация законопроекта приведет к увеличению доходов бюджета за счет дополнительных поступлений акцизного налога с табачных изделий в 2025 году в сумме около 612 млн грн, в 2026 году — 5 млрд грн, в 2027 году — 9,3 млрд грн, в 2028 году — 13,8 млрд грн», — указал Железняк.

Нардеп также отметил, что вопрос акциза на табачные изделия для электрического нагрева будет пересмотрен ко второму чтению.

Также Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект № 11 256−2 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по имплементации положений актов права Европейского Союза по акцизному налогу.

Документ поддержали 227 народных депутатов.

Законопроект № 11 256−2 предполагает поэтапное повышение акцизов на различные виды горючего до 1 января 2028 года. На конечном этапе акциз на бензин составит 359 евро за 1000 л, на дизельное топливо — 330 евро за 1000 л, на сжиженный газ — 70 евро за 1000 литров.

Переходный этап должен начаться с 1 июля 2024 г.

Економічна Правда По материалам:

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