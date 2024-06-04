Рада поддержала в первом чтении повышение акцизов на сигареты и горючее — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада поддержала в первом чтении повышение акцизов на сигареты и горючее

Казна и Политика
31
Рада поддержала в первом чтении повышение акцизов на сигареты и горючее
Рада поддержала в первом чтении повышение акцизов на сигареты и горючее
Верховная Рада на заседании во вторник, 4 июня, приняла в первом чтении проект закона, который предусматривает повышение ставок акцизного налога на табачные изделия.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Он рассказал, что документ предварительно поддержали 249 парламентариев.
Согласно проекту, в 2025 году акциз на сигареты вырастет на +23%, а после этого его размер будет повышаться на 5% до 2028 года. При этом в 2024 году увеличение произойдет только в случае девальвации.
Читайте также
«Реализация законопроекта приведет к увеличению доходов бюджета за счет дополнительных поступлений акцизного налога с табачных изделий в 2025 году в сумме около 612 млн грн, в 2026 году — 5 млрд грн, в 2027 году — 9,3 млрд грн, в 2028 году — 13,8 млрд грн», — указал Железняк.
Нардеп также отметил, что вопрос акциза на табачные изделия для электрического нагрева будет пересмотрен ко второму чтению.
Также Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект № 11 256−2 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по имплементации положений актов права Европейского Союза по акцизному налогу.
Документ поддержали 227 народных депутатов.
Законопроект № 11 256−2 предполагает поэтапное повышение акцизов на различные виды горючего до 1 января 2028 года. На конечном этапе акциз на бензин составит 359 евро за 1000 л, на дизельное топливо — 330 евро за 1000 л, на сжиженный газ — 70 евро за 1000 литров.
Переходный этап должен начаться с 1 июля 2024 г.

Увеличение акцизов на топливо и табак: какие цены нас ждут 🔍

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.