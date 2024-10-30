Рада поддержала реформу Счетной палаты — Finance.ua

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Рада поддержала реформу Счетной палаты

Казна и Политика
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Рада поддержала реформу Счетной палаты
Рада поддержала реформу Счетной палаты
Верховная Рада поддержала в целом законопроект № 10 044-д о реформе Счетной палаты.
Об этом сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.
За соответствующее решение проголосовали 240 нардепов.
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В документе предусмотрены следующие новации:
  • конкурс с преимущественным правом голоса международных экспертов для отбора новых членов Палаты;
  • политическая и финансовая независимость Счетной палаты;
  • сокращение членов с 13-ти до 11-ти;
  • предоставление Счетной палате полномочий на проведении аудитов средств местных бюджетов и коммунальных предприятий, внебюджетных фондов, средств, полученных от международных партнеров, а также консолидированной финансовой отчетности субъектов государственного сектора и бюджетов;
  • обязательства Счетной палаты каждые пять лет проходить внешнюю оценку своей деятельности и установление особого порядка проведения такой оценки на переходный период и прочее;
  • приведение работы в соответствии с международными стандартами INTOSAI;
  • создание четких парламентских процедур, в которых профильные комитеты Рады обязаны рассматривать отчеты Счетной палаты и мониторить выполнение ее рекомендаций.
Железняк подчеркнул, что принятие закона является требованием Международного валютного фонда и США.
По материалам:
Економічна Правда
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