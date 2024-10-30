Рада поддержала реформу Счетной палаты — Finance.ua

Рада поддержала реформу Счетной палаты Сегодня 14:32 — Казна и Политика

Рада поддержала реформу Счетной палаты

Верховная Рада поддержала в целом законопроект № 10 044-д о реформе Счетной палаты.

Об этом сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

За соответствующее решение проголосовали 240 нардепов.

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В документе предусмотрены следующие новации:

конкурс с преимущественным правом голоса международных экспертов для отбора новых членов Палаты;

политическая и финансовая независимость Счетной палаты;

сокращение членов с 13-ти до 11-ти;

предоставление Счетной палате полномочий на проведении аудитов средств местных бюджетов и коммунальных предприятий, внебюджетных фондов, средств, полученных от международных партнеров, а также консолидированной финансовой отчетности субъектов государственного сектора и бюджетов;

обязательства Счетной палаты каждые пять лет проходить внешнюю оценку своей деятельности и установление особого порядка проведения такой оценки на переходный период и прочее;

приведение работы в соответствии с международными стандартами INTOSAI;

создание четких парламентских процедур, в которых профильные комитеты Рады обязаны рассматривать отчеты Счетной палаты и мониторить выполнение ее рекомендаций.

Железняк подчеркнул, что принятие закона является требованием Международного валютного фонда и США.

Економічна Правда По материалам:

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