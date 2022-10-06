Рада поддержала правительственный законопроект о Таможенном тарифе — Finance.ua

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Рада поддержала правительственный законопроект о Таможенном тарифе

Казна и Политика
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Рада поддержала правительственный законопроект о Таможенном тарифе
Рада поддержала правительственный законопроект о Таможенном тарифе
Парламент поддержал в первом чтении законопроект о Таможенном тарифе Украины, представленный Кабинетом Министров (реестр № 7737).
Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев в Телеграме.
В пояснительной записке отмечается, что действующий Таможенный тариф Украины построен на основе шестой редакции Гармонизированной системы описания и кодирования товаров версии 2017 года, тогда как применение мер тарифного и нетарифного регулирования в большинстве стран мира, в частности в странах ЕС, с 1 января 2022 года осуществляется на основе современной седьмой редакции ГС-2022
В связи с этим возникает ряд осложнений, связанных, в частности, с разногласиями в товарных кодах страны-экспортера и Украины во время таможенного оформления импортируемой продукции, а также невозможностью сопоставления таможенной статистики, предоставленной в рамках договоренностей об обмене статистической информацией и тому подобное.
Документ предусматривает приведение товарной номенклатуры Украины в соответствие с требованиями современной, седьмой редакции Гармонизированной системы описания и кодирования товаров версии 2022 года на выполнение международных обязательств, а также стандартизацию внешнеторговой документации.
Также проект предлагает адаптировать статистическую систему Украины к международным методам, стандартам и классификации, устранить разногласия в версиях систем украинской классификации товаров и стран — торговых партнеров.
Кроме этого, законопроект имеет целью ускорение и упрощение процедуры таможенного оформления товаров при осуществлении внешнеторговых операций. Примечательно, что проект нового Таможенного тарифа Украины не предусматривает изменение ставок ввозной пошлины на товары, а лишь изменение классификации отдельных товаров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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