Рада планирует упростить условия производства вина и крафтовых алкогольных напитков — Finance.ua
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Рада планирует упростить условия производства вина и крафтовых алкогольных напитков

Казна и Политика
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Верховная Рада на заседании 11 апреля приняла в первом чтении законопроекты, направленные на поддержку малых производителей крафтовых спиртных напитков и виноделов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Отмечается, что парламент принял за основу законопроекты «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении условий производства дистиллятов субъектами малого предпринимательства» (№ 5762) и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития производства винодельческой продукции и упрощения хозяйственной деятельности малых производств винодельческой продукции» (№ 9030).
Законопроект № 5762: предлагает признать малыми производителями дистиллятов субъектов хозяйствования, производящих спиртовые дистилляты и спиртные напитки из собственных дистиллятов, упрощает получение лицензии на производство и снижает ее стоимость. Кроме этого, документ согласовывает нормы законодательства по лицензированию производства и продаж спиртовых дистиллятов и исключает положения об обязательной сертификации спирта, дистиллятов, биоэтанола и табачных изделий.
Законопроект № 9030 касается малых виноделов. Он предлагает отменить ряд бюрократических процедур и ограничений, включая лицензии на осуществление деятельности по производству алкогольных напитков. В то же время предлагается создать реестр малых производств винодельческой продукции. Также предполагается уменьшение требований к материально-технической базе малых производств и упрощение процедуры отчетности.
Как сообщалось, законопроект № 5762 зарегистрирован в Верховной Раде Украины 14 июля 2021 года. Законопроект № 9030 был зарегистрирован 17 февраля 2023 года.
По материалам:
Укрінформ
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