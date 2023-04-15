Рада планирует упростить условия производства вина и крафтовых алкогольных напитков — Finance.ua

Рада планирует упростить условия производства вина и крафтовых алкогольных напитков Сегодня 03:22 — Казна и Политика

Верховная Рада на заседании 11 апреля приняла в первом чтении законопроекты, направленные на поддержку малых производителей крафтовых спиртных напитков и виноделов.

Отмечается, что парламент принял за основу законопроекты «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении условий производства дистиллятов субъектами малого предпринимательства» (№ 5762) и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития производства винодельческой продукции и упрощения хозяйственной деятельности малых производств винодельческой продукции» (№ 9030).

Законопроект № 5762: предлагает признать малыми производителями дистиллятов субъектов хозяйствования, производящих спиртовые дистилляты и спиртные напитки из собственных дистиллятов, упрощает получение лицензии на производство и снижает ее стоимость. Кроме этого, документ согласовывает нормы законодательства по лицензированию производства и продаж спиртовых дистиллятов и исключает положения об обязательной сертификации спирта, дистиллятов, биоэтанола и табачных изделий.

Законопроект № 9030 касается малых виноделов. Он предлагает отменить ряд бюрократических процедур и ограничений, включая лицензии на осуществление деятельности по производству алкогольных напитков. В то же время предлагается создать реестр малых производств винодельческой продукции. Также предполагается уменьшение требований к материально-технической базе малых производств и упрощение процедуры отчетности.

Как сообщалось, законопроект № 5762 зарегистрирован в Верховной Раде Украины 14 июля 2021 года. Законопроект № 9030 был зарегистрирован 17 февраля 2023 года.

Укрінформ По материалам:

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