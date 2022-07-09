Рада планирует освободить бизнес от ответственности за несвоевременное обнародование финотчетности в военное время — Finance.ua

Рада планирует освободить бизнес от ответственности за несвоевременное обнародование финотчетности в военное время Сегодня 15:34 — Казна и Политика

Верховная Рада планирует освободить юридические лица от ответственности за несвоевременное обнародование финансовой отчетности на период действия военного положения и три месяца после его отмены.

Как сообщил в Телеграме народный депутат Ярослав Железняк, за соответствующий проект закона № 7305 в первом чтении проголосовал 281 депутат.

документе предлагается в период действия военного положения, а также в течение трех месяцев после его прекращения или отмены освободить юридических лиц от ответственности за нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» о своевременности и полноте обнародования финотчетности в полном объеме на сайте юрлица.

Кроме того, обнародовать годовую финотчетность за весь период необнародования можно будет в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения.

Как сообщалось, Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении законопроект № 6244, совершенствующий законодательные основы ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в соответствии с положениями национального и европейского законодательства.

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Укрінформ По материалам:

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