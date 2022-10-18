Рада отменила призыв на срочную военную службу во время войны — Finance.ua
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Рада отменила призыв на срочную военную службу во время войны

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Верховная Рада приняла законопроект об особенностях призыва на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий. Законопроект, представленный президентом, в целом поддержали 318 народных депутатов.
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Согласно проекту № 8109, во время действия военного положения:
призыв на срочную военную службу не производится;
призывные комиссии создаются для рассмотрения вопросов организации медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете:
  • организации и проведения медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете призывников и достигших 27-летнего возраста, взятия их на военный учет военнообязанных или исключения из военного учета;
  • направления призывников, которые изъявили желание поступить в высшие военные учебные заведения или военные учебные подразделения высшего образования, для прохождения испытаний и сдачи вступительных экзаменов или принятия решения об отказе в таком направлении.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский отменил весенний и осенний призыв на срочную военную службу. В то же время с 24 февраля проводится всеобщая мобилизация мужчин от 18 до 60 лет из-за войны россии против Украины.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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