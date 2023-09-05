Рада одобрила закон о возобновлении э-декларирования — Finance.ua

Рада одобрила закон о возобновлении э-декларирования Сегодня 17:18 — Личные финансы

Рада одобрила закон о возобновлении э-декларирования

Верховная Рада одобрила в целом закон о возобновлении подачи деклараций и проведения специальных проверок по предотвращению коррупции и очищению власти во время действия военного положения, а также упрощении порядка подачи деклараций. «За» проголосовали 305 парламентариев.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, в закон была внесена и поддержана одна правка. «Правка #25 (она об избежании ответственности, если на 1,3 млн грн забыл задекларировать имущество)», — сообщил Железняк.

В ходе рассмотрения законопроекта депутаты отказались поддержать поправку, которая обязывала открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций. Ее поддержали только 199 депутатов при минимально необходимом количестве 226 голосов.

Поэтому в принятом законе сохраняется норма о том, что реестр деклараций останется закрытым в течение года или до завершения военного положения. В качестве исключения, декларации будут обнародовать только по просьбе самого декларанта.

Что изменится

Напомним, закон предусматривает, чтобы субъекты декларирования, выполняющие задачи в интересах национальной безопасности или находящиеся на территориях, пострадавших от агрессии рф против Украины, подали декларацию в течение 90 дней со дня:

определения даты завершения боевых действий;

завершения временной оккупации для временно оккупированных территорий, на которых лицо находится;

возвращения в пункт постоянной дислокации или место постоянной работы (кроме ротации);

прекращения или отмены военного положения.

Кого это касается? По закону это касается только субъектов декларирования, в частности: которые для осуществления служебных полномочий находятся на территориях, на которых ведутся активные боевые действия; находящиеся на временно оккупированных территориях; из числа военнослужащих ВСУ и других военных формирований, принимающих непосредственное участие в боевых действиях; из числа сотрудников органов, осуществляющих разведывательную и/или контрразведывательную деятельность и непосредственно участвующих в проведении разведывательных мероприятий; которые направлены в другие государства для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Кроме того, уточняются данные о необходимости декларирования находящегося во владении объекта. Он указывается в декларации в случае: если находился во владении или пользовании в совокупности не менее 183 календарных дней за отчетный период и/или два месяца, предшествовавших окончанию отчетного периода, и рыночная стоимость пользования таким объектом (независимо от того, пользование платное или бесплатное) в течение периода его пользования превышает 50 прожиточных минимумов.

Закон также предусматривает возобновление спецпроверок, отмененных из-за военного положения в Украине. Это касается также тех, кто был назначен без них.

Закон также предоставляет субъектам декларирования доступ к сведениям о них и членах их семей из справочных систем, реестров и банков данных.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.