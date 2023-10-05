Рада одобрила важные изменения в закон о компенсации за разрушенное россией жилье — Finance.ua

Рада одобрила важные изменения в закон о компенсации за разрушенное россией жилье Сегодня 15:00

Верховная Рада Украины приняла важный закон. Это документ под номером 10 063, предусматривающий предоставление комментаций от государства за повреждение объектов имущества, которое произошло в результате агрессии рф. Теперь гражданам будет легче получить деньги за ремонт жилья, пишет informator.ua.

О принятии законопроекта сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Отмечается, что поддержали документ конституционное большинство в 310 нардепов.

Документом, в частности, предлагали внести изменения в статьи закона в части расширения форм предоставления компенсации за повреждение объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины.

Следует отметить, что в данном случае речь идет о компенсации именно за ремонт поврежденного имущества. То есть за то, что граждане сами отремонтировали за свой счет. Государство компенсирует им эту сумму полностью или частично.

Если же жилье было разрушено полностью и не подлежит восстановлению, или если лица, чье имущество пострадало, еще не производили ремонт за свой счет — то по ним данный закон не работает. Для решения этой проблемы следует обращаться в другие государственные программы.

Как это будет работать?

В украинском правительстве объясняют, как будет работать законопроект о компенсациях за восстановление жилья. В частности, это выглядит следующим образом.

Во-первых, можно рассчитывать на предоставление денежных средств путем их перечисления на текущий счет получателя компенсации со специальным режимом использования для выполнения работ, связанных со строительством, на поврежденном объекте недвижимого имущества с целью его восстановления и/или приобретения строительной продукции для выполнения таких работ.

Во-вторых, средства будут предоставляться путем их перечисления на текущий счет получателя компенсации за приобретенную им строительную продукцию и/или выполненные ремонтные работы на поврежденном объекте недвижимого имущества за собственные средства. То есть, за всем этим будут надзирать и в случае каких-либо вопросов нужно будет объяснить, куда и как ушли деньги.

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