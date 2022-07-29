Рада обязала предусматривать бомбоубежища при строительстве новых сооружений — закон Сегодня 17:32 — Недвижимость

Рада обязала предусматривать бомбоубежища при строительстве новых сооружений — закон

Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроект № 7398 по обеспечению требований гражданской защиты при планировании и застройке территорий, который обязывает предусмотреть бомбоубежища при строительстве новых сооружений. За соответствующее решение проголосовало 280 народных депутатов.

Согласно документу, градостроительная документация на региональном уровне должна содержать раздел инженерно-технических мероприятий гражданской защиты (оборудование бомбоубежищ). Утверждение градостроительной документации на региональном и местном уровнях при отсутствии такого раздела запрещается.

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Также предполагается включение в состав проектной документации на строительство объектов, которые по классу последствий (ответственности) относятся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями, и других объектов, определенных Кабинетом Министров Украины, раздела инженерно-технические меры гражданской защиты, в составе которого может предусматриваться строительство защитных сооружений гражданской защиты или сооружений двойного назначения.

Переходными положениями документа устанавливаются сроки приведения в готовность к приему населения защитных сооружений гражданской защиты, сооружений двойного назначения, простейших укрытий независимо от формы собственности в случае перевода единой государственной системы гражданской защиты, ее составляющих в режим повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения и в особый период.

Кроме того, депутаты обязали правительство в 2023 году предоставить информацию о выполнении закона.

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