Рада обрила введение испытаний для военных-контрактников — Finance.ua
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Рада обрила введение испытаний для военных-контрактников

Казна и Политика
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В Верховной Раде Украины поддержали установление испытания при принятии на военную службу по контракту сроком до 6 месяцев для граждан, впервые принятых на военную службу. Это решение поддержало 262 народных депутата.
«Парламент принял в целом законопроект № 8169 о выполнении воинской обязанности и прохождении военной службы», — сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Как отметил Железняк, предлагается установить обязательное испытание сроком до 6 месяцев для граждан, впервые принятых на военную службу по контракту.
«Военнослужащие, которые признаны успешно прошедшими испытания, продолжают прохождение военной службы по контракту соответственно в ВСУ или других военных формированиях», — добавил Железняк.
Премьер-министр Денис Шмыгаль, говоря о видении украинской армии после войны, отмечал, что Украина должна перейти в контрактную армию и одновременно предоставить каждому возможность получить соответствующие знания и умения.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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