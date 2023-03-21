Рада обрила введение испытаний для военных-контрактников — Finance.ua

Рада обрила введение испытаний для военных-контрактников Сегодня 16:45 — Казна и Политика

В Верховной Раде Украины поддержали установление испытания при принятии на военную службу по контракту сроком до 6 месяцев для граждан, впервые принятых на военную службу. Это решение поддержало 262 народных депутата.

«Парламент принял в целом законопроект № 8169 о выполнении воинской обязанности и прохождении военной службы», — сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Как отметил Железняк, предлагается установить обязательное испытание сроком до 6 месяцев для граждан, впервые принятых на военную службу по контракту.

«Военнослужащие, которые признаны успешно прошедшими испытания, продолжают прохождение военной службы по контракту соответственно в ВСУ или других военных формированиях», — добавил Железняк.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, говоря о видении украинской армии после войны, отмечал, что Украина должна перейти в контрактную армию и одновременно предоставить каждому возможность получить соответствующие знания и умения.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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