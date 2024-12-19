Рада облегчила компенсацию за уничтоженное имущество на оккупированных территориях — Finance.ua
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Рада облегчила компенсацию за уничтоженное имущество на оккупированных территориях

Казна и Политика
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Верховная Рада приняла закон о компенсации уничтоженного или поврежденного имущества, находящегося на территориях ведения активных боевых действий или временно оккупированных российской федерацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, проект № 11 161 во втором чтении поддержали 292 депутата.
Закон облегчает процедуру получения компенсации за разрушенные или поврежденные объекты недвижимого имущества для ВПЛ, переместившихся с территорий активных боевых действий или оккупированных рф.
В частности, закон:
  • приравнивает поврежденные объекты недвижимого имущества на территориях активных боевых действий или оккупированных рф к разрушенным из-за невозможности зафиксировать повреждения и обеспечивает предоставление компенсации,
  • отменяет процедуры обследования уничтоженного или поврежденного недвижимого имущества, расположенного на территориях, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией.

Обоснование проекта

Как отмечают авторы проекта, после начала полномасштабной войны российской федерации против Украины 24 февраля 2022 года, 4,9 млн внутренне перемещенных лиц были вынуждены переместиться в новые общины. В результате боевых действий и временной оккупации ими было потеряно их имущество, в том числе недвижимое.
«В отличие от жителей деоккупированных территорий, ВПЛ с территорий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся активные боевые действия или временно оккупированных российской федерацией, не имеют возможности доказать факт разрушения или повреждения своего недвижимого имущества, без такой процедуры отсутствует возможность рассчитывать на дальнейшую компенсацию своего имущества», — говорится в пояснительной записке к проекту.
По материалам:
РБК-Україна
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