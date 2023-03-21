Рада назначила трех новых министров — Finance.ua

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Рада назначила трех новых министров

Казна и Политика
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Рада назначила трех новых министров
Рада назначила трех новых министров
Верховная Рада назначила двух новых министров.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Бывший руководитель Укрзализныци Александр Камышин стал новым министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. Его кандидатуру поддержали 312 депутатов.
Новым министром образования и науки стал директор Малой академии наук, доброволец 95-й десантно-штурмовой бригады Оксен Лисовой. «За» проголосовали 313 парламентариев.
Михаил Федоров, как и ожидалось, получил в правительстве новый пост с расширенными полномочиями. Его назначение вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министром цифровой трансформации поддержали 311 парламентариев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
chas.news
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