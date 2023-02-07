Рада назначила Игоря Клименко министром внутренних дел — Finance.ua

Рада назначила Игоря Клименко министром внутренних дел Сегодня 12:10 — Казна и Политика

Верховная Рада назначила министром внутренних дел Игоря Клименко, который до этого был и.о. главы МВД и начальником Национальной полиции Украины.

Такое решение на заседании 7 февраля поддержал 321 депутат.

Фото: МВД

В конце 1990-х годов Клименко четыре года был начальником расчета ракетной бригады. С 1998 по 2004 год он служил в органах внутренних дел психологом, начальником отделения центра практической психологии УМВД в Харьковской области, начальником центра практической психологии департамента кадрового обеспечения Министерства внутренних дел.

Кроме того, в декабре 2001 — марте 2002 года Клименко был спецсотрудником Специального миротворческого центра при МВД Украины. Также в 2002 году он служил в составе оперативного взвода специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово.

В 2011 году Клименко работал заместителем начальника, а затем и начальником управления инспекции по личному составу Департамента кадрового обеспечения (ДКО) МВД Украины. С конца 2011 года по март 2014 года Клименко занимал должность начальника управления профессиональной подготовки и образования ГКЗ МВД Украины. Затем он возглавил весь департамент кадрового обеспечения.

С 2015 по 2017 год Клименко также занимал должность в ДКО, но уже в Нацполиции. В октябре 2017 года его назначили заместителем главы Национальной полиции Украины — начальником ДКО. В следующем году он стал заместителем главы НПУ, а в сентябре 2019 — возглавил Нацполицию.

Справка Finance.ua:

18 января 2023 года в Броварах упал вертолет ГСЧС, на борту которого находились 9 человек, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

В тот же день правительство назначило начальника Национальной полиции Украины Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел и возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел.

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Дзеркало Тижня По материалам:

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