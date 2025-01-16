Рада изменила условия распределения средств на инвестиционные проекты — Finance.ua

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Рада изменила условия распределения средств на инвестиционные проекты

Казна и Политика
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Рада изменила условия распределения средств на инвестиционные проекты
Рада изменила условия распределения средств на инвестиционные проекты
Верховная Рада приняла законопроект № 12 245, который меняет систему распределения капитальных расходов.
Об этом сообщила глава бюджетного комитета, нардеп Роксолана Пидласа.
«Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс № 12 245. Это маяк МВФ», — написала Подласса в Facebook.
«Создается условно общий фонд публичных инвестиций, который будет распределяться „Стратегическим инвестиционным советом в Правительстве“ (сейчас это и есть по составу то же, что и правительство). То есть все расходы типа: дорожный фонд и фонд обращения с радиоактивными отходами, фонд развития водного хозяйства, фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации, фонд внутренних водных путей и еще много субвенций — все будет теперь в этом „фонде фондов“, а затем правительство их распределяет», — добавил депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Ярослав Железняк.
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По ее словам, нововведения следующие:
  • приоритетизация большинства капитальных расходов на уровне правительства и концентрация финансового ресурса на наиболее важных проектах, а не распыление по сотням объектов в десятках распорядителей бюджетных средств,
  • отбор проектов по единым правилам и критериям, а не отдельные процедуры для каждого фонда или субвенции,
  • финансирование из бюджета только тех объектов, которые прошли оценки и признаны такими, которые можно и нужно реализовать (что устраняет персональное политическое влияние на распределение средств),
  • наличие единого портфеля инвестиционных проектов, которые можно предлагать для финансирования международным донорам,
  • отображение процесса принятия решений по публичным инвестиционным проектам и достигнутым результатам онлайн.
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Также, по словам Пидласой, учли несколько важных правок:
  • 620 — возобновление штрафов недобросовестным поставщикам за задержку поставок оружия на фронт;
  • 475 — расширение круга субъектов, которые могут претендовать на молодежные гранты (большая конкуренция — лучшие проекты);
  • 536 — сняли вопрос погашения долгов местных бюджетов 2008—2009 годов перед государственным бюджетом, который был в I чтении.
По материалам:
УНН
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